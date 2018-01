Ketten und Schlösser versperren Weg

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Eine von vielen Fußgängern in Storkow gerne genutzte Abkürzung ist nicht mehr nutzbar. Der Durchgang zwischen Marktplatz und Hinter den Höfen ist abgesperrt. Zu beiden Seiten sind Türen und Tore verschlossen sowie mit Vorhängeschlössern und Ketten gesichert. Nicht nur Passanten, die unverrichteter Dinge wieder kehrt machten mussten, sondern auch die Stadtverwaltung wurde von dieser Aktion überrascht.

"Wir haben das nicht angekündigt bekommen", sagte der Storkower Bauamtsleiter Robert Hentschel. Erfreut sei man im Rathaus ganz und gar nicht über das Handeln des privaten Eigentümers des augenscheinlich leer stehenden Hauses Am Markt 12, zu dessen Grundstück der Weg gehört. "Es ist unser Wunsch, dass der Durchgang wieder geöffnet wird", sagte Hentschel eindeutig. Mit Prognosen, ob und wann dies gelingen könne, hielt er sich noch zurück. Man sei an einer Lösung interessiert und wolle sich mit dem Eigentümer in Verbindung setzen. In die Pflicht nehmen kann die Stadt den Privatmann indes nicht. Es existiere keine Eintragung im Grundbuch, die es der Stadt erlauben würde, den Weg ohne das Einverständnis des Eigentümers zu nutzen, so Hentschel.

In der Vergangenheit erfüllte der Durchgang mehrere Zwecke. Zum einen diente er Fußgängern als Abkürzung zwischen Marktplatz und den Einzelhändlern Hinter den Höfen, zum anderen hängen dort Schaukästen, in denen Vereine, zum Beispiel der Burg-Kultur-Verein und Anglerverein Am Mühlenfließ, Informationen verbreiteten. Nur noch durch Gitterstäbe oder gar nicht mehr sichtbar sind zudem die farbigen Wandmalereien an den Seitenwänden des Ganges, die Gebäude aus der Stadtgeschichte zeigen.