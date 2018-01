Von Fischboulette bis Schwarzbier

Pia Reiser

Eisenhüttenstadt/Frankfurt (MOZ) Bald geht es auf der Grünen Woche in Berlin wieder um Wurst, Fisch, Bier, Natur und vieles mehr. Die Messe wird am 19. Januar eröffnet. Mit dabei sind erneut Unternehmen aus Oder-Spree und Frankfurt, um ihre regionalen Produkte und die Landschaft zu vermarkten.

Schon jahrelang sind die beiden Brauereien aus Neuzelle und Frankfurt auf der Messe vertreten. Am Stand der Klosterbrauerei Neuzelle soll diesmal die Sonderedition des Schwarzbieres "Schwarzer Abt" im Mittelpunkt stehen. Diese hatte die Brauerei im Sommer anlässlich der Rückkehr der Mönche nach Neuzelle vorgestellt. "Wir finden, es ist eine tolle Sache für die Region, dass die Mönche nun hier leben und wirken. Und das wollen wir mit der Sonderedition bewerben", sagt Maria Schiller, die in der Brauerei für Marketing und E-Commerce zuständig ist. Die Klosterbrauerei will bei der Grünen Woche zwei Gruppen von Besuchern ansprechen. "Wir wollen, dass die Leute, die uns kennen, zufrieden mit uns sind und ihnen unser Bier schmeckt. Und die Menschen, die uns noch nicht kennen, sollen uns und Neuzelle in positiver Erinnerung behalten", erklärt die Marketingverantwortliche.

Das Frankfurter Brauhaus setzt bei der Grünen Woche auf sein volles Programm. Alle Biere stehen im Fokus, sagt Götz Ziaja, Vertriebs- und Marketingdirektor des Brauhauses. Die Brauerei konzentriert sich auf die Kunden aus ihrem Verbreitungsgebiet. "Da wir mit unserer Marke in Ost-Brandenburg vertreten sind, wollen wir diese regionalen Besucher ansprechen", sagt Ziaja.

Bier ist aber nicht alles bei der Grünen Woche. Insgesamt haben sich über 1600 Aussteller angekündigt, die zehn Tage lang für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau ihre Produkte aus der ganzen Welt vorstellen. Unter Ihnen ist auch Henry Schneider von der Fischerei Schneider aus Brieskow-Finkenheerd.

Er fährt seit etlichen Jahren auf die Messe nach Berlin und wirbt für seine Fischprodukte aus heimischem Weißfisch wie der Plötze, Rotfeder oder Brasse. "Wir wollen den Menschen zeigen, welche Produkte es aus regionalen Fischen gibt und dass diese gut schmecken", sagt Schneider und plädiert dafür, nicht immer nur Zander zu kaufen. Schneiders Fischbouletten kommen auf der Messe besonders gut an, ob im Brötchen, mit Zwiebeln oder pur. "Die Menschen wollen sich auf der Grünen Woche nicht mehr den Bauch vollschlagen, sondern nur kosten. Und dafür eignet sich die Boulette ganz gut", glaubt der Fischer. Außerdem werden an seinem Stand Flussfischsuppe sowie Fischbratwürste angeboten.

Nicht mit heimischen Fischen, sondern mit den Parks, Gärten und Ausflugszielen aus der Region wirbt der Tourismusverband Seenland Oder-Spree aus Bad Saarow bei der Grünen Woche. Er hat auch in diesem Jahr wieder einen Gemeinschaftsstand mit der Agrargenossenschaft Ranzig. "Für uns stehen die Tagesausflügler aus Berlin und die Gruppen aus ganz Deutschland im Mittelpunkt", sagt Geschäftsführerin Ellen Rußig. Der Verband stellt etwa seine Entdecker-Touren vor, zum Beispiel die Mönchstour - passend zum 750-jährigen Jubiläum des Klosters Neuzelle. Auf der Radtour geht es um Kultur und Entspannung. "Wir wollen die Klosteranlage und die Weite und Ruhe der Oderlandschaft miteinander verbinden", sagt Rußig. Dem Amt Neuzelle wird zudem der Staffelstab für das Brandenburger Dorf- und Erntefest übergeben.

Die Grüne Woche findet vom 19. bis 28. Januar auf dem Messegelände in Berlin statt. Sämtliche Aussteller aus Brandenburg sind in Halle 21 zu finden.