Zukunftsmodell Sozialbetrieb

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt waren zuletzt 977 Langzeitarbeitslose gemeldet - fast 200 weniger als Ende 2016. Menschen, die seit Jahren ohne Job dastehen, wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern, ist eine Aufgabe der Beschäftigungsförderung der Stadt. Dessen Leiter zog jüngst erfolgreich Bilanz für 2017.

Rund 160 Menschen nahmen im vergangenen Jahr an verschiedenen Förder- und Beschäftigungsprogrammen in der Stadt teil oder wurden in sozialversicherungspflichtige Jobs vermittelt. Darüber informierte Frank Frisch, Beauftragter des OB für Beschäftigungsförderung, kürzlich im Wirtschaftsausschuss. Rund 831 700 Euro flossen dafür als öffentlicher Zuschuss in 44 Projekte, hinzu kamen 285 000 Euro von den Trägern selbst. Die Finanzierung des Zuschusses teilte sich die Kommune (278 000 Euro) mit dem Jobcenter (205 000 Euro) und dem Land (347 000 Euro).

Die Fördersumme sei das eine, so Frisch. Doch damit seien auch Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen, Beschäftigung und ein wirtschaftlicher Mehrwert für die Region erarbeitet worden. "Wir reden hier über 160 Menschen, die qualifiziert wurden oder Beschäftigung gefunden haben, was langfristig wesentliche Auswirkungen hat, zum Beispiel auf Sozialausgaben und Steuereinnahmen."

Die Projekte waren und sind so vielfältig wie die Angebote der Träger selbst; sie bauen auf verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Initiativen und Fördertöpfen auf. Ein relatives neues Instrument in Brandenburg sind dabei kommunale Jobbetriebe. Um die Langzeitarbeitslosigkeit und damit die Armut im Land zu bekämpfen, hatte Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) vor einem Jahr eine Richtlinie zur Förderung von Sozialbetrieben erlassen. Die Stadt nutzte die Möglichkeit und beauftragte die Deutsche Angestellten Akademie (DAA) in Frankfurt mit der Gründung eines Jobbetriebs (Jobe). "Der Vorteil: Die Angestellten sind keine Teilnehmer sondern stehen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis", betont Frank Frisch. Der Sozialbetrieb hat zehn Mitarbeiter. Hinzu kommen zwei fachliche Anleiter, die ebenfalls vom Land gefördert werden. Der Betrieb übernimmt vor allem kleinteilige Aufträge - zum Beispiel Reparaturen, Reinigungs- oder Malerarbeiten, also hausmeisternahe und handwerkliche Tätigkeiten. "Wir bedienen Nischen und nehmen keinem Handwerksbetrieb die Aufträge weg", versichert Frisch, für den Jobbetriebe ein Modell mit Zukunft sind.

Weiterer wichtiger Schwerpunkt waren Qualifizierungs- und Jobmaßnahmen für insgesamt 45 Flüchtlinge. In einem Integrationsprojekt des Internationalen Bundes unterstützten Asylbewerber in den Ortsteilen den städtischen Bauhof und das Grünflächenamt mit Erd-, Pflanz- und Pflegearbeiten. Parallel dazu fanden Deutschunterricht und praktische Übungen statt.

Hier wie auch im Bereich Berufsorientierung für junge Leute arbeitet die Beschäftigungsförderung eng mit Innungen, Betrieben sowie der Sozialverwaltung der Stadt zusammen. Ein im Wortsinn beispielhaftes Projekt ist dabei die Produktionsschule am Überbetrieblichen Ausbildungszentrum (ÜAZ). Schüler arbeiten in den Berufsfeldern Holz, Garten-Landschaftsbau und Küche und stellen dabei etwas her, das später auch verkauft werden soll.

Darüber hinaus unterstützte die Wirtschaftsförderung unter anderem innovative berufsorientierende Initiativen wie etwa die erste Lehrberufeschau des Handwerks oder den Metall- und Elektrotruck beim bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg, beides im Mai.

Zur Berufsförderung gehört außerdem eine Anlaufstelle, die polnische und russische Bewohner berät. Hier habe es 2017 69 Arbeits- und Beratungskontakte gegeben. In 19 Fällen konnten die Ratsuchenden in Arbeit vermittelt werden.