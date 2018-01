"Fund im Fokus" auch 2018

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Unter neuem Namen führen die Verantwortlichen des Archäologischen Landesmuseums auch in diesem Jahr die Sonderführungsreihe "Fund im Fokus" weiter fort. So wird an jedem zweiten Donnerstag im Monat, komprimiert auf etwa 30 Minuten, ein herausragender Fund des Archäologischen Landesmuseums Brandenburg vorgestellt.

Der historische Kontext wird wie gewohnt erläutert, ebenso die Fundumstände und die Bedeutung für die Wissenschaft. Den Anfang machen die ältesten Faustkeile aus dem LandDie Führungsreihe findet am Donnerstag, 11. Januar, um 16 Uhr statt. Der Faustkeil gehört zu den ältesten Universalwerkzeugen der Menschheit. Wahrscheinlich wurden sie vor ungefähr 1,5 Millionen Jahren in Afrika vom Homo erectus erfunden.

In Europa gibt es sie seit über 500 000 Jahren. Meist aus Quarzit, Hermstein oder Feuerstein bestehend dienten diese Werkzeuge überwiegend zum Schneiden, Schaben, Spalten und Bohren. Besucher der Veranstaltung erfahren: Was verraten die ältesten Faustkeile aus dem Land

Brandenburg? Der Eintritt beträgt pro Person fünf Euro. Ermäßigt kommen Interessierte für 3,50 Euro hinein. Familien zahlen zehn Euro. Es wird keine Führungsgebühr erhoben.