Hochzeitsmesse im Resort Mark Brandenburg informiert über Trends

Siegmar Trenkler

Neuruppin (RA) Wenn geheiratet wird, haben viele den Anspruch, dass der gesamte Tag absolut perfekt ablaufen muss. Dass das wirklich klappt, kann die Hochzeitsmesse "Sich trauen", die am Sonnabend, 21. Januar, im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin stattfindet, zwar auch nicht garantieren. Dafür wird dort aber allerlei vorgestellt, was für eine solche Zeremonie im Allgemeinen benötigt wird. Bereits zum siebten mal findet die Veranstaltung in dem Hotel an der Seepromenade statt.

Über aktuelle Brautmode und Hochzeitstorten bis hin zu Ringen können sich Verlobte, künftige Eheleute oder einfach Fans von Hochzeiten dort auch diesmal wieder informieren. So wird unter anderem denjenigen bei der Planung und Ausgestaltung des Tages geholfen, die noch nicht genau wissen, wie es bei ihrer Hochzeit ablaufen soll. Aber auch Tips für die Umsetzung bereits feststehender Wünsche können sich die Besucher bei der Messe abholen. Darüber hinaus gibt es preisliche Messevorteile auf die ausgestellten Artikel. Angeboten wird unter anderem ein Komplettpaket für die Hochzeit.

Die Aussteller präsentieren bei der Messe in Neuruppin ihre Waren auf insgesamt 500 Quadratmetern. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm, zu dem im vergangenen Jahr unter anderem eine Modenschau von Brautkleidern gehörte.

Die Veranstaltung im Resort Mark Brandenburg beginnt um 10 Uhr und geht dann bis 18 Uhr. Schon jetzt gibt es einen Vorverkauf für die Messe. Tickets kosten nämlich am Sonnabend fünf Euro. Wer allerdings im Vorfeld zugreift, spart und zahlt lediglich drei Euro. Gekauft werden können die Eintrittskarten im Fitnessstudio Clever Fit in der Bilderbogenpassage, bei Dumrath Uhren und Schmuck sowie im Resort Mark Brandenburg.