Fusion soll Standort sichern

Ulf Grieger

Neutrebbin (MOZ) Die Oderbruch-Oberschule Neutrebbin will die Zeit bis zur Gründung des Schulzentrums nutzen, um möglichst viele Mitstreiter für das Projekt zu gewinnen. Während die Leitungen von Grund- und Oberschule von den Vorteilen der Fusion überzeugt sind, gibt es bei einigen Eltern von Grundschülern Vorbehalte.

An der Oderbruch-Oberschule Neutrebbin ist die Erwartung sehr groß, dass im Zuge der am 21. Dezember vom Bildungsministerium gegebenen Genehmigung zur Bildung eines Schulzentrums der gesamte Schulstandort sicherer wird. Das machten Bürgermeister Werner Mielenz, Amtsdirektor Karsten Birkholz, Schulleiterin Doreen Kind sowie die Elternsprecher Undine Kowalczyk und Marco Egloff und Schulsprecherin Magdalena Behrend am Dienstag deutlich. Anlass war zum einen die Genehmigung der Fusion von Grund- und Oberschule zu einem Schulzentrum zum Beginn des neuen Schuljahres und zum anderen der Tag der offenen Tür der Oberschule am Sonnabend. Vertreter der Grundschule waren zum Termin nicht eingeladen. Wobei Doreen Kind mit Verweis auf die von beiden Schulen erarbeitete Konzeption deutlich machte, dass es seitens der Leitung und der Lehrer Einvernehmen dazu gebe, dass die Bildung des Schulzentrums viele Vorteile bringe.

Vorbehalte gibt es allerdings aus der Elternschaft der Grundschüler. "Die nehmen wir auch sehr ernst", versichert Marco Egloff. Der Elternsprecher der siebten Klasse, der vor Kurzem selbst noch zu den Grundschuleltern gehörte, kennt die Argumente recht gut. Die Grundschule hat vor Jahren vom Land den Status "Kleine Grundschule" erhalten. Der würde es der Einrichtung ermöglichen, auch bei geringen Schülerzahlen noch Bestand zu haben. Dieser als Sicherungsnetz verstandene Status würde bei einer Fusion verloren gehen. Derzeit erfreut sich die Grundschule aber großer Beliebtheit und hat keine Schülerzahlsorgen. "Wir haben bereits im November mit Eltern der Grundschule einen Stammtisch durchgeführt, bei dem diese Vorbehalte und Sorgen beraten wurden. Das wollen wir auch gern fortführen." Egloff machte deutlich, dass die Fusion mit der Oberschule auch die Grundschule stärken werde. Das bestätigte Doreen Kind. In einem Schulzentrum wäre es möglich, gerade im Fachlehrerbereich die Ausfallstunden zu senken. Denn etliche Grundschullehrer haben auch die Befähigung für die Sekundarstufe und umgekehrt haben die fünft- und Sechstklässler bereits Fachunterricht, den Oberschullehrer mit absichern könnten.

Undine Kowalczyk verwies auf die größeren Chancen, die ein Schulzentrum für die beantragten Fördermittel bieten würde. Auf Grund des Kurssystems, das im Zuge des integrativen Modells das Lernen in kleineren Lerngruppen ermöglicht, sei der Raumbedarf an der Oberschule groß. Und auch die Grundschule benötige zusätzlich Räume. "Wir brauchen dringend mehr Räume", bestätigte auch Schülersprecherin Magdalena Behrend. Das Amt als Schulträger hatte für die Oberschule Fördermittel aus dem Interregprogramm der Pommerania-Region beantragt, um neue Räume zu schaffen, erläuterte dazu Karsten Birkholz. Projektpartner ist die Vor- und Grundschule in Cedynia (Zehden). Der Förderantrag habe größere Aussicht auf Erfolg, wenn das Schulzentrum gebildet wird.

Zum Tag der offenen Tür am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr können sich die Eltern der Sechstklässler natürlich auch davon überzeugen, wie für ihre Kinder das Lernen am Schulzentrum weiter geht. "Wir bieten hier die Möglichkeit, dass die Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse in vertrauter Umgebung lernen", machte Werner Mielenz deutlich. Und auch nach dem Schulabschluss könne auf Grundlage der neuen Ausbildungsinitiative sogar erreicht werden, dass die Absolventen gute Ausbildungsplätze in der Heimatregion finden. Projektpartner werden unter anderem auch kleinere Handwerks-Betriebe sein, so der Bürgermeister.