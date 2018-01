Frühstücken und vespern in der Kita

Joachim Eggers

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Seit Jahresbeginn bekommen die Kinder in der Kita Gosen-Neu Zittau Frühstück und Vesper. Die von Eltern eingeforderte zusätzliche Versorgung wird gut angenommen, auch die Amtsverwaltung zeigt sich zufrieden.

Montag, 14 Uhr, im Gruppenraum der "Glückskäfer" in der Kita "Rappelkiste" in Neu Zittau: Erzieherin Anja Probst sagt ihren Schützlingen, dass sie ihre Federtaschen, mit denen einige malen, wegpacken sollen. Sie schickt zwei Kinder, die als Tagesdienst eingeteilt sind, in die Küche. Dort haben Ruth Parlow und eine weitere Mitarbeiterin Trolley-Wagen für alle Gruppen zusammengestellt, die die beauftragten Kinder in den jeweiligen Raum fahren. Seit 2. Januar stehen darauf nicht nur Teller, Tassen, Besteck und Getränkekannen, sondern auch Brot, Marmelade, Honig, Nutella, Butter, ein paar Scheiben Wurst, Obst oder Gemüse.

Die Kinder stehen an dem Wagen an und nehmen sich Teller, Tasse und Besteck. Der Teller mit Teewurst wird von seiner Cellophan-Hülle befreit und auf den Tisch gestellt, ebenso die Behälter mit den süßen Brotbelägen und die Butter. Jedes Kind bekommt zunächst eine Scheibe Brot auf den Teller, viel Aufmerksamkeit erfährt die Getränke-Frage. Tee, Wasser und Milch stehen zur Auswahl, besonders beliebt ist ein Pulver mit Erdbeer-Geschmack, das der Milch beigegeben wird. "Anja, kann ich Erdbeer?" wird die Erzieherin ein ums andere Mal gefragt.

Die Kinder schmieren sich ihre Brot selbst. "Von der Mitte aus in die Ecken", schärft Anja Probst ihnen ein, wenn die Vierjährigen die Butter oder den Honig über ihre Brotscheibe verteilen. "Früher haben die Kinder ihre fertigen Stullen ausgepackt", schildert die Erzieherin den Unterschied. Sie sieht die Neuerung ganz klar als Fortschritt und Verbesserung an. "Alle Kinder essen das Gleiche, es gibt eine Gemeinschaft. Früher haben sie einander in die Brotbüchsen geguckt, um zu sehen, was die anderen haben." Auch morgens um 8 Uhr, beim Frühstück, herrscht der gleiche Ablauf. Kinder, die später gebracht werden, frühstücken zu Hause.

Was genau auf die Kinderteller kommt, variiert täglich, weiß Ruth Parlow, die in der Küche die Wagen bestückt. Obst oder Gemüse gehören immer dazu: Wenn früh Karottensticks gereicht werden, gibt es zum Vesper zum Beispiel aufgeschnittene Äpfel oder umgekehrt. Variation gibt es auch bei den Getränken - der Erdbeer-Zusatz für die Milch kommt nur manchmal auf den Tisch. "Es soll ja was Besonderes sein", sagt Ruth Parlow. Sie hat in den ersten Tagen festgestellt, dass bei den Krippen-Kindern die herzhaften Brotbelage beliebter sind als bei den älteren.

Gebracht werden die Speisen täglich von dem Caterer aus Wildau. Um die zusätzlichen Mahlzeiten in der Küche aus- und umzupacken, ist eine 30-Stunden-Kraft eingestellt worden, zu deren Aufgaben aber auch Reinigung gehört, sagt Astrid Biedermann vom Fachbereich Soziales der Spreenhagener Amtsverwaltung. Knapp 70 000 Euro zusätzlich werden für das Personal und das Essen im Gemeindehaushalt bereitgestellt; versorgt wird damit auch das Gosener "Schlumpfenland", das formal Teil der gleichen Kita ist wie die "Rappelkiste".

Sehr angetan zeigt sich auch Daniela Klaus. Die Mutter ist Vorsitzende des Kita-Ausschusses und hat im vorigen Jahr auf die Neuregelung gepocht. Den Anspruch an den Träger der Einrichtung - das ist in Gosen-Neu Zittau die Gemeinde selbst - leitet die Eltern-Vertreterin aus dem Kita-Gesetz ab, und Astrid Biedermann widerspricht nicht. In den kommunalen Kitas von Spreenhagen und Rauen werde die Einführung von Frühstück vorbereitet; Vesper gebe es dort schon.