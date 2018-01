Prinzenpaarwalzer und Austauschplattform

Thomas Baake

Lehnin (MOZ) Derzeit jagt ja ein Neujahrsempfang den Nächsten. Ob in der Politik oder der Wirtschaft so auch beim Karneval. Der Karnevalsverband Mark Brandenburg (KVMB) lud nach Lehnin und 24 Vereine kamen somit im Cafe Niewar zusammen. "Mit dem Neujahrsempfang eröffnen wir die zweite Sessionshälfte", erklärt Steffen I. vom vierten Prinzenpaar des KVMB. Zu den Gästen zählten u.a. aus der Havelstadt der BKC und der KCH. Aus dem Umland kamen die Karnevalsvereine beispielsweise aus Werder, Beelitz und Brück. Es war der fünfte Neujahrsempfang des KVMB und zum zweiten Mal ist der LCV Gastgeber. "Die Vereine zusammen zu nehmen, wichtige Termine bekannt zu geben und sich wie auf einer Plattform auszutauschen", so Elke Witschel Vizepräsidentin des KVMB zum Anlass der Veranstaltung. Der Präsident weilte auf Hawaii - kein Scherz und somit verpasste er den traditionellen Prinzenpaarwalzer. Sieben Paare nahmen auf der Bühne Aufstellung und präsentierten den Walzer. Apropos Paar: Das Prinzenpaar muss auch im wahren Leben ein Paar sein. So ist es auch bei Anke und Steffen Dammann aus Michelsdorf, die während der tollen Tage nur Steffen I. und Anke I. heißen. Den "Job" als Prinzenpaar empfinden beide als anstrengend aber auch angenehm. Anstrengend seien die vielen Veranstaltungen wie zum Beispiel in Cottbus, wo der KVMB präsentiert wird. Aber: "Lauter nette und verrückte Leute kennenlernen", so Anke I. sei angenehm. Neben der Bewegung auf der Bühne wurden auch ein paar Grußworte gesprochen und Ehrungen vorgenommen. So erhielt LCV-Präsident Roland Bellin die Würdigung "Mensch 2016". Die Urkunde gab es für die aktive Unterstützung der Jugendarbeit im Karneval. Hier planen die Verantwortlichen ein neues Projekt. Es geht um den Gesang. Am Ende soll ein Kinderliederbuch von den Jugendlichen des KVMB entstehen. Die Beteiligten des Neujahrsempfangs wünschen sich eine tolle Session auch wenn diese 5. Jahreszeit diesmal etwas kürzer ausfällt. Am 12. Februar ist schon Rosenmontag. "Der Karneval ist unser Hobby. Wir müssen damit Leben, dass die Session diesmal schon so früh zu Ende ist", äußert sich Bellin zur Dauer der Karnevalssaison. Gleich am ersten Wochenende nach Silvester schon auf der Bühne zu stehen sei ungewöhnlich. Zum Schluss noch ein Blick voraus. Der Neujahrsempfang 2019 findet am 13. Januar statt. Gastgeber wird der Brücker Karnevalsverein 1959 e.V. sein. Gefeiert wird im Schützenhaus. Die Ehre des Gastgebers wird den Flämingern zu teil, da sie im kommenden Jahr ihren 60. Geburtstag feiern.