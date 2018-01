Eltern fordern Tempo 30 vor Kita

Marco Winkler

Schwante (OGA) Schon seit längerem diskutieren Eltern in Schwante über eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor der Kita Villa der kleinen Frösche an der Bahnhofstraße. Sandra Baum, die am Montag erstmals als Gast im Ortsbeirat sitzt, brachte das Thema jetzt in die Öffentlichkeit.

Die Mutter zweier Söhne fragte nach, wann eine Tempo-30-Zone installiert wird. Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) informierte über eine Auflockerung der entsprechenden Straßenverkehrsordnung Ende 2016, die besagt, dass bundesweit eine solche Zone vor Kitas, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern anzuordnen sei. "Ausnahmen müssen begründet werden", so Jöhling. Kita-Leiterin Marion Ferl unterstützt das Anliegen von Sandra Baum und spricht sich ebenfalls für Tempo 30 vor ihrer Einrichtung aus. "Wir haben bei uns auch Hort-Kinder, die alleine nach Hause gehen und die Straße queren müssen", sagt sie. Gerade für sie wäre eine solche Zone sinnvoll. Marion Ferl weist auf die Lage zwischen Kreisverkehr, mehrerer Ein- und Ausfahrten zum Discounter, der Kita und dem Bahnhof hin. Genau hier liegt für die Gemeinde Oberkrämer und den Landkreis aber das Problem: Die Kita verfügt über einen eigenen Parkplatz.

Die Einrichtung liege nicht direkt an der Hauptstraße, so Kreissprecherin Constanze Gatzke."Von der L 170 führt ein gesonderter Erschließungsweg zur Kita." Der Parkplatz befinde sich dort. "Fußläufig ist die Kita über mehrere Wege, die sich abseits der Hauptverkehrsstraße befinden, erreichbar. Die Voraussetzungen zur Geschwindigkeitsbegrenzung liegen hier nicht vor", so Constanze Gatzke.

Dirk Eger, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes in Oberkrämer, sieht ebenfalls keine Notwendigkeit für eine Geschwindigkeitsbegrenzung: "Der Eingangsbereich der Kita ist nicht im unmittelbaren Bereich der Straße und auch die Strecke zwischen Bahnübergang und dem Kreisverkehr recht kurz und überschaubar."

Dass in Eichstädt und der Übergangs-Kita (Haus der Generationen) in Vehlefanz schnell die Tempo-30-Schilder aufgestellt wurden, sei nicht vergleichbar. In Eichstädt trenne nur ein schmaler Gehweg Kita-Eingang und Straße. In Vehlefanz müssen Eltern direkt am Fahrbahnrand parken, um ihre Kinder ins Gebäude zu bringen. Solch ein Gefahrenpotential sieht er in Schwante nicht. Es stünde aber jedem frei, einen Antrag beim Fachdienst Verkehr des Landkreises, der für die verkehrsrechtliche Anordnung zuständig ist, einzureichen. Laut Constanze Gatzke liegen liegen derzeit noch keine Anträge vor.