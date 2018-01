Millionen Fans wollen eine Präsidentin Oprah

Peter DeThier

New York (MOZ) Wird die US-Fernsehinstitution Oprah Winfrey die erste afroamerikanische Präsidentin? Mit ihrer kämpferischen Hollywood-Rede hat die schwerreiche Unternehmerin Millionen von Fans mobilisiert.

Noch vor Kurzem hätte die Vorstellung ziemlich absurd geklungen: Eine milliardenschwere Talkmasterin und Entertainerin, Millionen Amerikanern vor allem dank ihrer TV-Show bekannt, steigt mit null politischer Vorerfahrung ins Rennen ums Weiße Haus ein - und gewinnt. Gut ein Jahr nach Donald Trumps Wahlsieg weiß man: Selbst im Wettstreit um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten ist vieles möglich, was eigentlich gar nicht möglich schien.

Mit einer kämpferischen und emotionsgeladenen Rede hatte sie jedenfalls in der Nacht von Sonntag zu Montag Hollywood-Stars zur Tränen gerührt und stehende Ovationen geerntet. Nun scheint so gut wie sicher zu sein, dass die bekennende Demokratin Oprah Winfrey sich um die Nachfolge von US-Präsident Donald Trump bewerben wird.

Niemand hatte damit gerechnet, dass Oprah nach der Sonderauszeichnung für ihr Lebenswerk als Entertainerin und Philanthropin eine Grundsatzrede halten würde, die an Regierungserklärungen großer Präsidenten erinnert. Darin wetterte sie gegen sexuelle Belästigung und Rassendiskriminierung und rechnete mit den mächtigsten Männern der Traumfabrik ab. Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich unter dem Hashtag #Oprah2020 Tweets, in denen sie aufgefordert wurde, bei der nächsten Wahl ihren Hut in den Ring zu werfen. Winfreys langjähriger Lebensgefährte Stedman Graham sagte, dass "sie absolut bereit ist, nun müssen die Leute entscheiden". Das haben sie getan, und zwar mit Nachdruck.

Die Sympathien ihrer Fans genießt die 63-Jährige nicht zuletzt deswegen, weil sie die amerikanische Erfolgsgeschichte schlechthin verkörpert und als schwarze Frau unüberwindlich erscheinende Hürden genommen hat, um es zu Ruhm und einem Milliardenvermögen zu bringen. Geboren wurde Winfrey im ländlichen Mississippi als Tochter eines alleinerziehenden Teenagers. Als Kind wurde sie misshandelt, sexuell belästigt, erlitt mit nur 14 Jahren eine Fehlgeburt und war immer wieder Opfer von Rassendiskriminierung.

Während eines Jobs bei einem Radiosender wurde die selbstbewusste Frohnatur zur Nachrichtensprecherin für eine lokale Fernsehstation befördert. Dort begann eine steile Karriere, die von ihrer populären Talkshow über Hollywood-Filme bis zur Gründung ihres eigenen Unterhaltungskonzerns "Harpo" führte. Gleichzeitig spendete sie Millionen für wohltätige Zwecke. Kräftig rührte Oprah 2008 für den Präsidentschaftskandidaten Barack Obama die Werbetrommel und trug maßgeblich dazu bei, dass Obama bei den Vorwahlen die favorisierte Hillary Clinton bezwingen konnte.

Sicher ist aber auch, dass eine Kandidatur politische Gegner mobilisieren würde. Nicht selten musste die Unternehmerin Kritik wegen angeblicher Schleichwerbung für unseriöse Produkte einstecken. Und könnte sie ein politisches Programm entwerfen, das eine breitere Masse von Wählern jenseits ihres TV-Publikums anspricht? Und könnten ein Senator Bernie Sanders, ein Ex-Vizepräsident Joe Biden oder Senatorinnen wie Elizabeth Warren und Kirsten Gillibrand ihr dann nicht trotzdem einen Strich durch die Rechnung machen? Präsident Donald Trump, der Oprah "eine gute Freundin" nannte, freut sich offenbar. "Wir begrüßen die Herausforderung", hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses.