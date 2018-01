Bald Ausschreibung für Sanierung des Werbellinkanals

Marienwerder (dpa) Die Sanierung des Webellinkanals südlich der Schorfheide rückt näher. Den Bauauftrag will die Barnim-Gemeinde Marienwerder in den nächsten Wochen ausschreiben, wie der Direktor des Amts Biesenthal-Barnim, André Nedlin, sagte. Mit dem Beginn der Sanierung rechnet er bis Juni. Bis Ende März 2019 muss ein Teilstück des 2015 gesperrten Kanals, der an einigen Stellen angeblich undicht ist, wieder freigegeben werden, sonst muss Marienwerder knapp 5,3 Millionen Euro EU-Fördermittel zurückzahlen. Laut Baufirma tritt Grundwasser hinter dem Damm aus. Ein Gerichtsverfahren zwischen Gemeinde und Baufirma ist bis zur Vorlage eines Gutachtens ausgesetzt.