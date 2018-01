Betrunkener Fußgänger von Auto erfasst

Berlin (dpa) Ein stark betrunkener Fußgänger ist in Berlin-Charlottenburg-Nord von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 24-Jährige war am späten Dienstagabend unvermittelt auf den Saatwinkler Damm gelaufen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Ein 55-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Betrunkenen mit seinem Wagen. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus. Dort wurden 3,3 Promille Alkohol im Blut gemessen.