Modellbauer im Anflug auf Liebenwalde

Volkmar Ernst

Liebenwalde (OGA) Bitte das Rauchen einstellen und die Sitze in eine aufrechte Position bringen! Die Mitglieder des Modellflugclubs Neuholland haben mit dem Anflug auf die Weinberghalle in Liebenwalde begonnen. Am Sonntag, 14. Januar, ist die Halle an der Zehdenicker Straße von 10 bis 15 Uhr wieder für den Modellflugsport reserviert. Es ist bereits seit Jahren ein fester Wochenendtermin, den die Modellbauer des Neuholländer Clubs nutzen, um ihr Hobby und vor allem ihre fliegenden "Kisten" einem interessierten Publikum vorstellen.

Vom einfachen Flieger bis zum detailgetreuen Nachbau eines existierenden Flugzeuges oder eines Helikopters reicht die Palette der Ausstellungsstücke, so die Informationen von Mathias Fischer, Chef des Vereins. Er erwartet zwischen 20 bis 30 Akteure, die den Gästen nicht nur die Modellbauten zeigen und erklären, sondern diese dann bei Rundflügen durch die Halle auch vorführen.

Vor allem die Flugvorführungen werden von den Gästen gern angesehen. Ein besonderer Höhepunkt, der natürlich auch diesem Jahr nicht fehlen darf, sind die Verfolgungsjagden. Dabei lassen die Modellbauer Fantasie-Flugkörper in die Lüfte steigen, die sich dort gegenseitig bedrängen.

Natürlich gibt es wieder viele Informationen rund um das Thema Modellbau im Allgemeinen und Modell-Flugzeugbau im Speziellen. Vor Ort sind zudem verschiedene Modellbauanbieter, die Produkte sowohl für den Einsteiger als auch Profi bereithalten. Wer sich für den Modellsport interessiert, sollte sich die allgemeine Fragerunde in der Halle nicht entgehen lassen. Dabei können die Gäste die Teilnehmer zu allen Bereichen des Hobbys, vom Zeitaufwand bis zu den Kosten, befragen. Außerdem gibt es einen Flugsimulator, an dem sich die Neugierige als Piloten versuchen dürfen. Ein guter Test, um ein Gefühl für den Modell-Flugsport zu entwickeln.

Für Kinder und Jugendliche gibt es eine Spiele- und Bastel-ecke. Gebaut werden, ist doch klar, die besten und vor allem flugtauglichsten Papierflieger.

Der Eintritt ist frei.