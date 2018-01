Koreaner interessieren sich für Demokratie in Birkenwerder

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (OGA) Mehr als 8 000 Kilometer sind 13 Südkoreaner geflogen, um in Birkenwerder etwas über kommunale Demokratie zu erfahren. Ob sie am Ende schlauer waren, blieb am Dienstag allerdings offen.

Auf jeden Fall haben die Gäste auf Laptops und im Handy fleißig mitgeschrieben. Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) beantwortete einen umfangreichen Fragenkatalog, der ihm vor einigen Tagen bereits zugeschickt worden war. So wollten die Koreaner zum Beispiel wissen, wie die Koalitionsverhandlungen in Birkenwerder gelaufen seien, wie die Kommune sich finanziere und wie die Bürger beteiligt würden. Zimniok erklärte anhand einiger Beispiele die Schwierigkeiten der Kommunalpolitik. "Es gibt keine klare Mehrheit bei uns", verdeutlichte er eines der Alltagsprobleme in der Lokalpolitik von Birkenwerder.

Die Gruppe aus Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten, die über die südkoreanische Organisation "Politic Power Plant" nach Deutschland gekommen ist, will sich zehn Tage lang das Leben in einer funktionierenden föderale Demokratie erklären lassen. Dazu besuchten sie bereits das Berliner Abgeordnetenhaus und ein Bezirksamt. Dass Birkenwerder auch auf ihrem Besuchsprogramm stand, ist dem Zufall geschuldet. Die Organisatorin Ok-Hee Jeong, Dolmetscherin und Journalistin in Berlin, hat eine Kommune nahe bei Berlin gesucht.

Schon nach wenigen Tagen mussten die Gäste aus Asien ein typisches Vorurteil über Deutschland revidieren. Die Sprache klinge gar nicht so hart wie angenommen, sagte ein junger Mann. Er habe eher einen melodiösen Wohlklang vernommen, führte er weiter aus, obwohl er kein Wort verstanden habe. Dass die Deutschen pragmatisch veranlagt und gut organisiert seien, sei dagegen an vielen Orten bestätigt worden. Als "optisch unspektakulär" hat eine Frau die Architektur Berlins empfunden. Aufgefallen sei ihr auch, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund wohl eher die einfachen Arbeiten in Deutschland verrichteten.

Das Thema Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea steht bei den jungen Gäste nicht oben auf der Tagesordnung. Ihnen sei ein friedliches Miteinander wichtiger als ein vereintes Korea. Darin schwinge auch die Angst vor einem Atomkrieg mit, der von der koreanischen Halbinsel ausgehen könnte. Die ältere Generation Südkoreas habe aber sehr wohl noch den Wunsch nach einer Wiedervereinigung des Landes. Die Teilung Koreas in einen Nord- und einen Südteil, aus dem die umgangssprachlich als Nord- und Südkorea bekannten Staaten hervorgingen, geht auf das Jahr 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hervor.

Einige der Teilnehmer waren zu den Bundestagswahlen im vergangenen Herbst schon einmal in Deutschland. Damals war eine Frau beeindruckt, wie die demokratischen Parteien mit dem Einzug der rechtsextremen AfD in den Bundestag umgingen. "Die Demokratie in Deutschland verfügt über eine gute Basis. Sie kann das aushalten", sagte sie in der Diskussionsrunde, für die eine Dolmetscherin zur Verfügung stand.