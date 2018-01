Einnahmen aus Gewerbesteuer drastisch gewachsen

Simone Weber

Premnitz (BRAWO) "Hinter uns liegt ein erfolgreiches Jahr. Auch aus wirtschaftlicher Sicht", so Ralf Tebling in seiner Rede auf dem Neujahrsempfang der Stadt Premnitz am vorigen Freitag. "Die Einnahmen der Stadt aus der Gewerbesteuer haben sich im letzten Jahr mehr als positiv entwickelt. Aus geplanten 1,4 Millionen Euro wurden zum Jahresende 3,2 Millionen Euro. Die erfreuliche Entwicklung ist Beleg und Folge der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland und auch inDas Wachstum der letzten Jahre setzt sich fort."

Das spiegelt sich auch im Industriepark (ipp) der Stadt wider. Derzeit geben die 40 ansässigen Firmen rund 1.400 Menschen einen Arbeitsplatz. Von den 130 Hektar Fläche im ipp sind derzeit 83 Prozent belegt. "Fünf namhafte Unternehmen planen Erweiterungen ihrer Produktionskapazitäten. Mit der Neuen Energien Premnitz GmbH wird sich auf der Fläche des ehemaligen Viskosewerks ein neues Unternehmen ansiedeln", so Tebling weiter. "Der geplante und schon begonnene Bau der Ortsumgehungen Brandenburg/Premnitz/Rathenow wird sein Übriges zum weiteren Aufschwung am Standort Premnitz beitragen."

Dieser wirtschaftliche Aufschwung und die demografische Entwicklung bringen aber auch einen Fachkräftemangel mit sich. Um dem besser zu begegnen, läuft eine Abfrage unter den hiesigen Unternehmen zu Maßnahmen der Fachkräftesicherung.

Die Kernstadt, ohne ihre Ortsteile Mögelin und Döberitz, zählt 6.000 Einwohner. "Verglichen mit anderen Gemeinden dieser Größe verfügen wir über eine hervorragende sportliche, soziale und kulturelle Infrastruktur", so der Bürgermeister weiter. "Der im Dezember beschlossene Haushalt für 2018 sieht weitere investive Maßnahmen in unsere Kitas und Schulen sowie auch den Bau der Mozartstraße und die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges vor."

Um junge Familien in Premnitz anzusiedeln, wird die Stadt mit der Erstellung eines Bebauungsplans für den Bereich Bunsen-, Berg- und Makarenkostraße noch in diesem Jahr Baurecht für neue Eigenheime schaffen. An der Kita "Flax und Krümel" sowie am Hort der Dachsberg-Grundschule sowie die Einrichtung einer neuen Eltern-Kind-Gruppe werden die Kapazitäten zur Betreuung und Bildung von Kindern erhöht.

Trotzdem bleibt der finanzielle Rahmen der Stadt begrenzt. Zum "Licht" gehört auch "Schatten". "Im Dezember zählte die Stadt 502 Bedarfsgemeinschaften im SGB-II-Leistungsbezug. Diese Situation betrifft insgesamt 831 Personen", bedauerte Bürgermeister Tebling. "Somit beträgt der prozentuale Anteil der Leistungsbezieher nach Hartz IV an der Gesamtbevölkerung 9,83 Prozent." Nach Teblings Rede ergriff der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung das Wort: "Mit der Schaffung des neuen Gesundheits- und Familienzentrums in der Stadtmitte und der Eröffnung des Dia-Med durch die Diakonie Anfang November wurde die Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen und pflegerischen Dienstleistungen stark verbessert", so Christian Peter (CDU). Ferner betonte er, was die Stadt zu bieten hat: "Premnitz ist schön und lebenswert. Premnitz hat Zukunft und eine Menge Potential. In Premnitz findet man unter anderem Bauland und infrastrukturelle Anbindungen an Rathenow und Brandenburg/Havel und somit an Berlin und Potsdam."

