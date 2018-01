Klassik populär zum neuen Jahr

Erhard Herrmann

Brandenburg (MOZ) Es gehört zum neuen Jahr wie der obligatorische Kater nach der Silvesternacht oder die guten Vorsätze: Das Neujahrskonzert mit den Brandenburger Symphonikern. Auch im Jahr 2018 wurde die Tradition fortgesetzt: Gemeinsam mit dem Brandenburger Theater hat der Rotary Club Brandenburg/Havel die Veranstaltung organisiert und begleitete die 400 Besucher mit Schwung und positiver Energie ins neue Jahr. "Ohne Tanz kein Leben" - der Walzer des österreichischen Meisters der Tanzmusik Carl Michael Ziehrer bildete den Abschluss des mit viel Applaus bedachten Konzertes und sollte auch als Hinweis für eine bejahende Einstellung im neuen Jahr dienen. Unter der musikalischen Leitung und Moderation von Wolfgang Rögner spielten die Brandenburger Symphoniker überwiegend leicht beschwingte aber dennoch klassisch wertvolle Musikstücke. "Ärger und Sorgen haben wir wohl alle genug gehabt. Wir wollen sie deshalb ein wenig nachdenklich aber überwiegend positiv einstimmen", betonte der Dirigent. In guter alter "Helmrath-Manier" erzählte er kleine lockere Geschichten zu den einzelnen Musikstücken. Bei der "Hans Jörgel" Polka konnten sich die Besucher zusammen mit dem Dirigenten und den Musikern gleich zu Jahresbeginn einmal so richtig "aus seufzen". Eine durchaus sinnvolle Therapie. Denn Seufzen ist eine Art Reset-Taste der Psyche, mit der sich Emotionen und Spannungen entladen. Wer unter Anspannung steht, dem kann es demnach helfen, einmal tief Luft zu holen und durchzuatmen, um den inneren Tacho wieder herunterzufahren. Alle Besucher verfolgten aber durchaus entspannt das Konzert. Unter leichter Anspannung stand wohl nur der Kreisgeschäftsführer des Brandenburger Roten Kreuzes, Andreas Griebel. Denn das Neujahrskonzert ist eine perfekte Win-win-Situation. Das Publikum erlebte ein kurzweiliges Programm mit beliebten Melodien und mit dem Kauf der Eintrittskarten zum Benefizkonzert unterstützten sie die gemeinnützigen Projekte des Rotary Clubs. In seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Brandenburger Tafel erhielt Griebel aus den Händen des Clubpräsidenten Bernd Hoier einen Scheck über 3000 Euro. Von dieser Spende sollen Unterstell- und Sitzplatzmöglichkeiten für die Brandenburger Tafel angeschafft werden. 2300 Euro gingen an ein Projekt, das die Rotarier schon viele Jahre unterstützen, die ShelterBox. Sie versorgt Menschen, die durch Naturkatastrophen oder Konflikte ihre Existenzgrundlage verloren haben, mit Notunterkünften und einem Grundstock an lebensnotwendigen Hilfsgütern. Das Besondere der Box sind die kompakten Maße. Dadurch ist es möglich, schnelle Hilfe auch in abgelegenen Regionen zu ermöglichen.