Fitness-Projekt in der Schönower Heide

Sara Friedrich

Schönow (MOZ) Rund 20 Teilnehmer einer Gesundheitswanderung erkundeten in dieser Woche die Schönower Heide. Dabei durfte sie auch abgesperrte Bereiche betreten.

Vorsichtig schiebt sich die Wandergruppe an den Arbeitern vom Kampfmittelräumdienst vorbei, die an diesem strahlenden Januarmorgen im Inneren der Schönower Heide die Überreste des verklappten Waffenarsenals der russischen Armee bergen wollen.

Die gut zwanzig Wandersleute schauen etwas skeptisch auf die Männer, ihre Fahrzeuge und Gerätschaften, müssen sich aber schnell wieder auf den Weg konzentrieren. Der führt heute im Rahmen einer Gesundheitswanderung, welche die Berliner Forstverwaltung anbietet, quer durch die Heide.

Die Teilnehmer dürfen sogar das sonst verschlossene Wildtiergatter betreten. Eine große Herde Damwild beäugt die Gruppe aus sicherer Entfernung. Einige von ihnen tragen eindrucksvolle Geweihe. Nach einiger Zeit des Beobachtens verlassen die Tiere das Postkartenmotiv und springen zurück ins Unterholz.

Michaela Tiedt-Quandt, Forstwirtin, zertifizierte Gesundheitswanderführerin und Waldpädagogin, führt die Gruppe an. Sie hat die Wanderung initiiert. Und das vor allem, um die Arbeit ihres Dienstgebers endlich in ein besseres Licht zu rücken. Denn vordergründig würden von den Bürgern leider nur die negativ besetzten Themen "Jagd auf Tiere" und "Baumfällungen" wahrgenommen, wenn es um Forstwirtschaft geht, schildert sie. Das die Berliner Forsten aber mehr tun, erleben die Wanderer hier unmittelbar vor Ort. Und weil der Begriff "Wald" positiv belegt sei, könne man darüber einen guten Zugang zu Bürgern finden, glaubt sie.

Die Teilnehmer, vorwiegend Senioren, passieren jetzt gerade den Lebensraum einiger Tierarten, die aktuell auf der roten Liste stehen. Darunter Vögel wie der Ziegenmelker und die Heidelerche, die Röhrenspinne, die Schlingnatter, aber auch Schmetterlingsarten wie der Idas-Bläuling. Dass die Männer vom Kampfmittelräumdienst einige Meter weiter mit ihren Erdarbeiten nun sukzessive in diesen schützenswerten Lebensraum eingreifen, müsse man in Kauf nehmen, um die Arten letztlich aber doch erhalten zu können, sagt die frohgemute Forstwirtin. Man fühlt sich an Darwins Losung "Survival of the Fittest" erinnert. Schließlich sei die Schönower Heide aber ein positives Beispiel dafür, dass die Berliner Forsten den Wald und sein Umfeld in seiner Schutz- und Nutzfunktion erhalten.

Gejagt werden hier heute Damwild und Mufflons. Das Fleisch der Tiere kann man im Restaurant am Gorinsee käuflich erwerben. Nach etwa 30 Minuten Marsch stoppt die Anführerin und weist jedem Wanderer einen Platz auf dem frostig-glänzenden Heideland zu. Es ist Zeit für Gymnastik. Durch die Übungen in der freien Natur, welche die Gruppe gemeinsam entwickelt, werden Muskeln gekräftigt und die Koordination gestärkt. "Sport für Körper und Seele ist das", befindet Michaela Tiedt-Quandt, die im Zweifelsfall auch erste Hilfe leisten kann. Einige Anforderungen werden an die Teilnehmer der Gesundheitswanderung gestellt: Sie sollten rüstig sein und laufen können. Gruppen mit größeren Gehhilfen müssen gesondert angemeldet werden. Alle ausgewiesenen Wege sind übrigens bereits von Munition beräumt.

Die nächste Gesundheitswanderung ist für den 5. Februar terminiert. Über die neue Route und den Treffpunkt wird noch informiert. Die Kosten liegen bei fünf Euro. Einige Krankenkassen geben für nachgewiesene Wanderkilometer einen Stempel im Bonusheft.

Weitere Informationen: www.berlin.de