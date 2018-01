OP bei Bamberg-Coach Trinchieri und Taylor

dpa-infocom

(dpa) Bamberg (dpa) - Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg muss in der nächsten Zeit neben einigen Spielern auch auf Trainer Andrea Trinchieri verzichten. Der Italiener wird am kommenden Dienstag an der Schulter operiert und dem Team in Bundesliga und Euroleague für einige Wochen fehlen.

Wie die Bamberger bekanntgaben, übernimmt Assistent Ilias Kantzouris nach Trinchieris vorläufig letzter Partie am Donnerstag bei Maccabi Tel Aviv das Training. Noch länger fehlen dürfte Bryce Taylor, der beim Serienmeister schon seit Anfang Dezember ausfällt und am Donnerstag an der Wade operiert wird. Bei dem amerikanischen Routinier ist dem Vernehmen nach sogar unklar, ob er in dieser Saison überhaupt noch einmal auflaufen kann.

Bessere Comeback-Chancen haben Elias Harris und Luka Mitrovic, aber auch bei den beiden könne keine Prognose gemacht werden. Kapitän Harris startete nach einer Arthroskopie im Knie am Mittwoch in die Reha, in der Mitrovic ebenfalls wegen einer Knieblessur schon ist.

«Es ist bislang eine Seuchensaison», sagte Bambergs Manager Rolf Beyer. «Dennoch werden wir nicht jammern, sondern die Situation annehmen. Wir werden Trinchieri, Harris, Taylor und Mitrovic jede Unterstützung geben, die sie brauchen, um schnellstmöglich wieder fit und einsatzfähig zu werden. Wir werden ihnen aber auch die nötige Zeit geben, um sich komplett auszukurieren.»