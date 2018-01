Potsdamer untersuchen Erdplatten in den Alpen

dpa

Potsdam (dpa) Wissenschaftler des Potsdamer Geoforschungszentrums (GFZ) sind jetzt auch in den Alpen aktiv.

Knapp 150 Messpunkte seien in einem gemeinsamen Forschungsprojekt deutscher, italienischer und österreichischer Wissenschaftler im Vorjahr dazu installiert worden, sagte Reinhard F. Hüttl, Wissenschaftlicher Vorstand des GFZ, am Mittwoch in Potsdam. Es sei seit langem unklar, wie sich die Erdplatten in der Region bewegten und verschieben. Die Geräte zeichnen schwache Erdbebenwellen auf. Aus den Daten können die Forscher ein detailliertes Bild des Untergrundes entwickeln. Die Ergebnisse der Messungen liefen in Potsdam zusammen und würden dort ausgewertet, sagte Hüttl.