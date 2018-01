70-Jähriger musste wiederbelebt werden

Patrik Rachner

Dallgow-Döberitz (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall in Dallgow-Döberitz ist ein 70-jähriger Havelländer am Mittwoch schwer verletzt worden. Der Mann musste wiederbelebt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zuvor hatte er aus Richtung Bahnhofstraße kommend die Kontrolle über sein Fahrzeug aus offiziell noch ungeklärter Ursache verloren. Er krachte mit seinem Wagen, nachdem er plötzlich beschleunigte, mit relativ hoher Geschwindigkeit über Steinpoller hinweg auf die Mittelinsel eines Kreisverkehres nahe eines Supermarktes und einer Grundschule in Dallgow. Ein Busfahrer reagierte schnell und holte ihn aus seinem Auto heraus, ehe die herbeieilenden Rettungskräfte die weitere notärztliche Versorgung einleiten konnten und ihn wiederbelebten. Das bestätigten auch Augenzeugen.

Während des Einsatzes mussten laut Angaben der Polizei alle vier Zufahrten zum Kreisverkehr rund eineinhalb Stunden lang gesperrt bleiben. Wie Polizeisprecher Daniel Keip meinte, könnten gesundheitliche Probleme des Mannes ursächlich für den Unfall gewesen sein. "Das ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen", sagte er. Der Unfall hatte sich um kurz vor neun Uhr ereignet.