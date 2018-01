Bahn nimmt Stellwerks-Mitarbeiter in Schutz

Tilman Trebs

Oranienburg (OGA) Die Deutsche Bahn hat Mitarbeiter des Oranienburger Stellwerkes gegen Vorwürfe in Schutz genommen, am zweiten Weihnachtsfeiertag Silvester-Böller auf Passanten in der Heinrich-Byk-Straße geworfen zu haben. Der Vorwurf war von einem Kommentator in der Facebook-Gruppe "Die Oranienburger" erhoben worden und hatte dort für einige Empörung gesorgt.

Der Mann berichtete, dass der Böller ihn und seinen Hund an der Bahnüberführung nur knapp verpasst hatte. "Wenn dir dein verantwortungsvoller Job zu langweilig geworden ist, dann such dir doch einen spannenderen, anstatt ahnungslose Passanten abzupassen, wenn sie sekundengenau vorher einen Böller aus dem Stellwerksturm werfen", ließ der Passant den angeblichen Werfer wissen, den er aus dem Tunnel wohl aber wohl gar nicht hätte sehen können. Anzeige erstattete der Passant bei der Polizei aber nicht. Nachfragen unserer Redaktion zum Vorfall wollte er nicht beantworten. Inzwischen hat er seinen Eintrag aus dem Internet gelöscht.

Allerdings hat die Deutsche Bahn den seinerzeit diensthabenden Fahrdienstleiter im Stellwerk zu der Anschuldigung befragt. Ergebnis: "Es wurde mit Sicherheit kein Böller aus dem Turm geworfen. Wir kennen den Kollegen lange und gut. Der macht so etwas nicht", erklärte Bahnsprecher Burkhard Ahlert gegenüber dieser Zeitung. Außerdem: "Es ist kaum möglich, dort etwas aus den Fenstern zu werfen, weil sie sich nur einen kleinen Spalt öffnen lassen", erklärt Ahlert.

Die Bahn hat eine andere Theorie, woher der Böller kam: "An der Brücke treffen sich immer wieder Jugendliche. Wir gehen davon aus, dass sie ihn heimlich von der Brücke geworfen haben", so Ahlert. Ob sie an diesem Tag dort gesehen wurden, konnte der Bahnsprecher aber nicht sagen. Gegen den Mitarbeiter hege das Unternehmen aber keinen Verdacht.