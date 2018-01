Mit dem Federball in Indien zum 5. Platz

Oliver Richter

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn Jana Dudek auf das zurückliegende Sportjahr blickt, gehört die Teilnahme an den Senioren-Weltmeisterschaften in Indien zweifelsohne zu den Höhepunkten. Von dort kehrte sie mit zwei 5. Plätzen zurück.

Jana Dudek schwingt seit etwa zehn Jahren aktiv den Schläger und bringt mit sehr schneller Reaktion so manchen Gegner zum Verzweifeln. Die gelernte Erzieherin und Krankenschwester kam zum schnellsten Ballsport der Welt über Sebastian Winter, der seit sechs Jahren ihr Mannschaftspartner bei der Spielgemeinschaft Frankfurt/Petershagen ist. Vom einfachen Federball beim Heimatverein SV Glienicke/Nordbahn bis zum heutigen Badminton brauchte Jana Dudek nicht viel. Schnell fand sie großen Spaß daran, konnte sich mit Ehrgeiz und guten Leistungen in die Ligen und Herzen ihrer Mitstreiter spielen.

Kein Wunder, hatte sie doch schon als Kind die Lust am Sport gepackt und war im Wildwasserkanu und Volleyball aktiv dabei.

Mit ihren Teamkollegen Sebastian Winter, Volker Mielke, Oliver Richter und Bernice Schweinberger mischt sie seit 2011 die Spielklassen der Berlin-Brandenburg-Meisterschaften auf.

"Sie ist eine Allrounderin, aber im Mixed ist sie zu Hause", äußert sich Mannschaftsleiter Oliver Richter zu seiner Mitspielerin. Mit Mixedpartner Benno Raj (SV Berliner Brauerei) feierte die inzwischen 50-Jährige im Februar 2017 den Sieg bei den Berlin-Brandenburgischen-Meisterschaften und zog das Ticket für die norddeutschen Meisterschaften. Diesen Erfolg krönte die Teilnahme bei der Senioren-WM im indischen Cochi. Dort erspielte Jana Dudek mit Partner Benno Raj einen sehr guten 5. Platz im Mixed der O50.

Mit ihrer zugelosten Partnerin Dorota Grzejdak aus Polen konnte sie ebenfalls einen hervorragenden 5. Platz im Damendoppel der O45 erkämpfen. Die Deutschen holten in Indien je fünfmal Gold und Bronze und viermal Silber.

"Selbst in höherem Alter haben hier alle Spieler noch viel Ehrgeiz und Kampfeslust. Viele besondere Momente, das Land, die Gastfreundschaft und die Hingabe für diesen Sport prägen meine Erinnerungen an dieses Erlebnis. So lang es mir möglich ist, bleibe ich dem Badminton treu und möchte weiterhin mit Spaß und Erfolg dabei sein", wertete Jana Dudek ihr bisheriges Sportlerdasein aus.

Erneut große Freude herrscht beim SV Glienicke/Nordbahn über die Nominierung ihrer Badminton-Spielerin Jana Dudek, die zur Sportlerweltspitze bei den Seniorinnen gehört. Denn am 19. Januar werden in Hennigsdorf Oberhavels Sportler des Jahres ausgezeichnet. "Eine klasse Sportlerin und tolle Persönlichkeit, die es absolut verdient hat, nominiert worden zu sein", freut sich die Vereinsvorsitzende Sabine Krüger.