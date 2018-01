Zwei Schwerverletzte

Friesack (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall in Friesack sind am Mittwoch vier Menschen teils schwer verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer eines Autos, in dem drei weitere junge Leute im Alter von 18 Jahren saßen, hatte aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kam von der Straße ab und touchierte in der Folge einen Baum. Sowohl der Fahrer als auch ein Beifahrer mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die anderen beiden Mitfahrer wurden ambulant versorgt.