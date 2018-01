Belziger haderten mit dem Fortschritt

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Im Jahr 1907 beschäftigte den Belziger Magistrat die alles entscheidende Frage, ob in der Stadt ein Elektrizitätswerk gebaut werden soll oder nicht. Während man sich andernorts, wie beispielsweise in Brück, längst dem Fortschritt zugewandt hatte, haderten die Belziger. Um sich persönlich von den jeweiligen Vorzügen von Gas und Elektrizität zu überzeugen, brachen sie sogar zu mehreren Exkursionen auf. Doch die dabei gewonnenen Erkenntnisse vermochten keine zügige Entscheidung herbeizuführen. Und so war die "Beleuchtungsfrage" über Jahre ein Thema, dass viele Köpfe zum qualmen brachte.

Als am 12. April 1907 das "Zauch-Belziger Kreisblatt" meldet: "Sensationell, noch nie dagewesen! Mittwochabend funktionierte hierselbst zum Versuche neben den Petroleumstraßenlaternen die elektrische Straßenbeleuchtung zum ersten Male", wurmte das so manchen fortschrittlich denkenden Belziger. Während im Mai durch das Brücker Elektrizitätswerk bereits die Arbeiten für den Anschluss des Nachbardorfes Rottstock an die Beleuchtungs- und Kraftzentrale begannen und zeitgleich die alten Acetylengasanlagen demontiert wurden, wanderte durch Belzig und Sandberg ein Fragebogen. Das Ergebnis der Umfrage sollte den Parlamentariern die Entscheidungsfindung erleichtern. Schaffte es aber nicht. Als im Juni 1907 das Brücker Elektrizitätswerk eingeweiht wurde, flatterte im Belziger Rathaus ein Brief aus Berlin ein. Die Vereinigten Elektrizitätswerke Berlin unterbreiteten den Vorschlag, auf eigene Kosten ein Werk in der Stadt erbauen und dasselbe dann auch selbst betreiben zu wollen. Für die Stadt bedeutete dieses Angebot keinerlei Risiko. "... das Gespenst, das so viele in dem Risiko der Nicht-Rentabilität einer elektrischen Anlage schreckt, müßte darunter doch wohl in etwas an seiner drohenden Gestalt verlieren", hoffte Alexander Mallwitz, der Herausgeber des Kreisblatts, der dem Fortschritt stets zugewandt war. Doch im Oktober befanden sich die Belziger "noch immer in abwartender Stellung" und konnten sich zu keinem Entschluss durchringen. Anfang November brachen die Stadtverordnenten deshalb noch einmal nach Ziesar auf, um das dortige Elektrizitätswerk zu besichtigen. Erst danach, am Monatsende, beschlossen sie mit sieben gegen fünf Stimmen die "Errichtung einer elektrischen Licht- und Kraft-Zentrale".

Die seit Jahren bestehende Lichtfrage schien entschieden. Doch das neue Jahr brachte eine bittere Enttäuschung. Das Kreisblatt meldete im Januar 1908, dass der Magistrat den Stadtverordneten-Beschluss abgelehnt hatte. Noch immer hielt dieser ein Gaswerk, besonders in finanzieller Hinsicht, für die Stadt für vorteilhafter. In dieser Folge wurde am 25. März mit Stimmenmehrheit in der Stadtverordnetensitzung beschlossen, dem Vorschlag des Magistrats entsprechend, einem Unternehmer die Konzession zur Erbauung einer elektrischen Anlage zu erteilen. Bislang waren die Stadtverordneten dafür eingetreten, dass das Werk auf Kosten der Stadt errichtet werden sollte. Es folgten Gespräche mit dem Direktor des Zehlendorfer Elektrizitätswerk. Ergebnislos. Mitte Mai beschloss der Magistrat, das Werk auf Kosten der Stadt zu erbauen und nach Vollendung zu verpachten. Die Stadtverordneten ihrerseits stimmten diesem Beschluss Anfang Juli 1908 zu, um die Angelegenheit endlich voranzubringen.

Als idealen Bauplatz für die Zentrale hatte man einen Trockenplatz im Mühlenhölzchen ausgekundschaftet. Plötzlich ging alles ganz schnell. Schon im September war der Bau des Werkes an den in Pernitz bei Golzow lebenden Maurermeister Meier vergeben worden. Sein Kostenvoranschlag bezifferte sich 22.927 Mark und 36 Pfennigen. Doch kaum dass der Bau begonnen hatte, legten die Maurer im Oktober die Arbeit nieder - wegen Lohndifferenzen. Zudem war der Pächter des zukünftigen Elektrizitätswerkes von seinem Vertrag zurückgetreten. Was nun? In dieser Folge fasste man den Beschluss, das Werk nun doch auf "Rechnung der Stadt" zu betreiben. Während die Zentrale wuchs, wurde um potenzielle Abnahmekunden geworben. Mitte Februar 1909 zählte man erst 112 Anmeldungen. Die Arbeiten an der Zentrale waren zudem durch anhaltenden Frost behindert. Nach erfolgtem Probebetrieb im Juli wurde das Werk still und leise in Dienst gestellt. Eine Einweihungsfeier bzw. einen Lichtball wie anderswo, den sparte man sich in der Stadt.