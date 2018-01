Mit gefälschtem Führerschein ertappt

Dietmar Stehr

Neuruppin (MOZ) Mit einer offenbar gefälschten litauischen Fahrerlaubnis ist ein 34-Jähriger am Dienstag in Neuruppin ertappt worden. Dem Mann aus dem Raum Kyritz war sein deutscher Führerschein bereits im Jahr 2016 wegen eines Verkehrsdeliktes entzogen worden. Laut Mitteilung der Polizei wollte er nun aber neue Papiere aus Litauen umschreiben lassen. Dazu hatte er einen Termin bei der Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises in Neuruppin vereinbart. Dort war bei Recherchen im Vorfeld der Termins aber bereits aufgefallen, dass es sich bei dem Führerschein offenbar um eine Fälschung handelte. Denn die angegebene Führerscheinnummer ist an eine andere Person in Litauen vergeben.

Daher wurde der 34-Jährige am Dienstagmorgen von Polizeibeamten in Empfang genommen, als er mit seinem Nissan auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung vorfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte er seinen litauischen Führerschein vor. Zum Tatvorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise der Urkundenfälschung machte der Mann nach Belehrung keine Angaben. Die falschen Papiere wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in diesem Fall.