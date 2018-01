Plötzliche Glätte führte zu vielen Unfällen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Manch einer hatte die Wetterlage am Mittwochfrüh komplett unterschätzt. Auf den Straßen und Gehwegen in und um Eisenhüttenstadt herum war es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt teilweise extrem glatt. Im Landkreis Oder-Spree ereigneten sich zwischen 5 Uhr und 8 Uhr 14 Unfälle mit zum Teil leicht verletzten Personen.

Heimtückisch könnte man Petrus nennen, was die Witterung am Mittwochmorgen betraf. Das Thermometer zeigte null bis ein Grad Celsius an - nichts Besonderes also. Es gab keinen Schnee, stattdessen nachts bei Plusgraden Regen. Doch dann kommt das große Aber: Die Temperaturen zogen an und Nebel entstand. Und diese Kombination hatte es in sich. Teilweise dauerte der Spuk nur eine halbe Stunde, doch das war offensichtlich lange genug. Denn im Landkreis Oder-Spree gab es zwischen 5 und 8 Uhr 14 Glätteunfälle, im gesamten Bereich der Polizeidirektion Ost - dazu gehören auch Märkisch Oderland und Frankfurt - ereigneten zwischen 5 Uhr und 9 Uhr sogar 46 Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte. Oft waren Feuerwehren und Rettungswagen mit vor Ort.

In der Hauptstraße von Mixdorf stießen nach Angaben der Polizei ein Ford und ein Citroën zusammen. In diesem Fall gab es eine leicht verletzte 30-jährige Frau. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12 000 Euro.

Zwischen der Oelsener Mühle und Grunow auf der L 435 verletzte sich eine 53 Jahre alte Suzukifahrerin, als sie mit ihrem Wagen von der Straße abkam und das Auto auf dem Dach in einem Graben landete. Hier wird die Höhe des Sachschadens auf rund 8000 Euro geschätzt. Ein Abschleppwagen barg das Fahrzeug schließlich, wodurch es zu Einschränkungen im Verkehrsfluss kam.

Und auch zwischen Müllrose und Schernsdorf landete ein Auto, und zwar ein Honda, auf dem Dach. Verletzt wurde der Fahrer hierbei nach ersten Erkenntnissen wie durch ein Wunder nicht.

Aber nicht nur auf den Straßen kam so manch Autofahrer ins Schleudern, auch auf den Gehwegen war es teilweise schmierig - so wie in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt. Eine Person fiel im Stadtgebiet offensichtlich so unglücklich hin, dass sie daraufhin in die Notaufnahme musste. Diagnose: Knochenbruch, heißt es aus der Pressestelle des Krankenhauses.

Natürlich schimpfte manch einer am Morgen auch wie ein Rohrspatz auf den Winterdienst. Aber sowohl die Stadtwirtschaft Eisenhüttenstadt als auch der Landesbetrieb Straßenwesen hatten Streufahrzeuge im Einsatz. Nico Schulz-Peylo von der Stadtwirtschaft: "Wir haben Straßen abgestumpft." Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt seien seine Leute immer darauf gefasst, dass sie zum Einsatz müssen. Die Bereiche seien abgefahren worden und schließlich wurden vor allem Straßen zum Ziel, auf denen es bekanntlich oft glatt ist. So habe man Feuchtsalz unter anderem auf der Nordanbindung bei der Papierfabrik und in der Werksiedlung aufgebracht. In der Werkstraße, die ebenfalls ein Sorgenkind und viel befahren ist, wurde Sand gestreut, weil die Straße dann schneller abgestumpft ist, nicht erst das Salz wirken muss.

Die Winterdienst-Fahrzeuge des Landesbetriebs waren nach Angaben von Danny Knedler von der Straßenmeisterei in Eisenhüttenstadt ab 6.30 Uhr auf Tour. "Da hat die Temperatur noch einmal angezogen", betont er. Vorher habe man die Lage im Blick gehabt, da sei es aber noch nicht glatt gewesen. Die Fahrzeuge haben laut Knedler alle eine feste Tour - auch im Schlaubetal, wo die drei größeren Unfälle waren - sei man unterwegs gewesen.