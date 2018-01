Karl sieht technologischen Bruch

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Im Computerzentrum Strausberg sind Arbeitsplätze in Gefahr. Mit der Abkehr des Landesinfrastrukturministeriums von der bisherigen dezentralen Erfassung der Wohngeldverfahren in den Kommunen büßt Geschäftsführer Hans-Joachim Karl rund ein Drittel des Umsatzes ein.

Seit Jahresbeginn hat das Computerzentrum Strausberg nichts mehr mit der Wohngeldberechnung in kommunalen Verwaltungen zu tun. Ein Drittel seines Auftragsvolumens ist damit weggefallen. Aus vielen der 26 Wohngeldstellen im Land Brandenburg, für die Firmengründer und Geschäftsführer Hans-Joachim Karl mit einem Teil seiner 20 Mitarbeiter eine Wohngeldsoftware geschrieben und betreut hatte, kamen zum Jahresende Briefe. Abschiedsbriefe. "Danke für die stets gute Zusammenarbeit", stand in allen.

Der Grund: "Unsere Wohngeldsoftware war eine hochkomplexe Lösung, die im Laufe der Jahre immer besser auf die Kunden zugeschnitten wurde", sagt Karl. In den 26 Jahren dieser Praxis hätten er und seine Mitarbeiter immer mit den Nutzergruppen beratschlagt, wie man alle benötigten Komponenten optimal einbindet, beispielsweise von der Einkommensermittlung über das Anlegen einer E-Akte und ihr Einbinden in das kommunale IT-System der Verwaltung bis hin zur Auskunftsmöglichkeit gegenüber anderen Behörden. So wurde die Software auch mit zahlreichen Unterfunktionen unterlegt, die die Erfassung und Berechnung effektiviert haben. "1990 war das Verfahren noch gespickt mit vielen Nebenrechnungen. Oft mussten die Mitarbeiter in den Wohngeldstellen einen Taschenrechner hinzuziehen, das haben wir alles überflüssig gemacht", sagt Hans-Joachim Karl. Das Anfang der 1990er-Jahre von Nordrhein-Westfalen übernommene Verfahren sei noch recht fehleranfällig gewesen. Damals hatten die Strausberger Software-Spezialisten das Verfahren schon von der Eingabe auf den PC vorgezogen und es auf das Zentralverfahren von NRW angepasst, das dann in Brandenburg für die Zahlbarmachung verwendet wurde.

Was bis Ende des vorigen Jahres in Brandenburg funktioniert hat, läuft auch heute noch in Nordrhein-Westfalen. "Wir haben Kunden in den Wohngeldstellen von Wuppertal, Köln oder Bonn, da läuft das prima", sagt Hans-Joachim Karl.

Seit Februar 2015 hatte das Brandenburger Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung den Wohngeldstellen angekündigt, dass sich etwas ändert. Ein hessischer IT-Dienstleister sollte übernehmen, ab 1. Januar 2018 sei kein Erfassungsprogramm vor Ort mehr nötig. "Mich würde einmal interessieren, ob dieser große IT-Auftrag vom Landesministerium öffentlich ausgeschrieben worden ist", sagt der Chef des Computerzentrums. Ist er nicht, geht aus einer Antwort von Ministeriumssprecher Steffen Streu hervor: "Das MIL hat im Ergebnis einer umfassenden Abwägung entschieden, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Wohngeldverfahrens ab 2018 im Rahmen einer Entwicklungsgemeinschaft mit anderen Bundesländern durchzuführen ... Dieser Zusammenarbeit zwischen mehreren öffentlichen Einrichtungen musste kein förmliches Vergabeverfahren mit europaweiter Ausschreibung vorausgehen."

Hans-Joachim Karl sieht jetzt einen technologischen Bruch. Er hätte stattdessen die Wohngeldsachbearbeitung voll dezentralisiert. Man hätte nur die Zahlbarmachung mit in die Wohngeldstellen verlagern müssen. Beispiele gibt es dafür in anderen Bundesländern. Doch das Ministerium verweist darauf: "Die Entscheidung, sowohl die Erfassung der erforderlichen Daten als auch die Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes mittels einer zentralen Web-Anwendung durchzuführen, ist ebenfalls das Ergebnis einer Abwägung ... Neben fachlichen Erwägungen hat bei der Entscheidung ebenfalls eine Rolle gespielt, dass die zentrale Wohngeldsachbearbeitung Kostenersparnisse für die Kommunen mit sich bringt." Das bezweifelt der Strausberger IT-Experte: "In den Wohngeldstellen werden schon wieder Tischrechner angeschafft", hat er erfahren.