Schorfheide bleibt kämpferisch

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Die Gemeinde Schorfheide hält an ihrem Plan fest, drei Fachmärkte in Finowfurt zu ermöglichen. Der überarbeitete Bebauungsplan liegt nun vor. Bis Ende des Monats kann Eberswalde Stellung nehmen. Schon jetzt ist klar, die Stadt bleibt beim Nein.

"Wir haben den Bebauungsplan für das Areal überarbeitet und hoffen, dass die Stadt Eberswalde ihm zustimmt", so Uwe Schoknecht, Bürgermeister der Gemeinde Schorfheide gegenüber dieser Zeitung. Überarbeitet wurden allerdings nur kleinere formale Details. Am Masterplan halten die Schorfheider fest: drei Fachmärkte, darunter ein Aldi-Markt, sollen zwischen Real und Roller entstehen. Daneben am Rande der B 167 soll ein Gewerbegebiet entstehen.

Bürgermeister Schoknecht zeigt sich mit Blick auf den Streit mit der Stadt Eberswalde zu Jahresbeginn ungewöhnlich versöhnlich. Bei allem Streiten müsse man sich auch künftig noch in die Augen schauen können. Es gebe schließlich noch andere wichtige Projekte, wie etwa die Kommunalisierung des Finowkanals, bei denen beide Kommunen zusammenarbeiten müssen.

Am besten wäre es, sich an einen Tisch zu setzen und alle Themen zu besprechen. Womöglich schwebt dem Gemeindeoberhaupt ein Junktim vor, nach dem Motto ,Geb ich dir, gibst du mir´.

Bei der Stadt Eberswalde beißt Schoknecht dabei jedoch auf Granit. Die Verwaltung bleibt bei ihrer Meinung: Die Erweiterung des Fachmarktzentrums wird strikt abgelehnt, eine weitere Ansammlung von Einzelhandelsflächen außerhalb der Stadt schade der Stadtentwicklung, so die klare Botschaft. Zuletzt habe man kurz vor Weihnachten bei einem Treffen nach Lösungen gesucht - allerdings ohne Ergebnis.

Als Kompromiss, quasi um dem Wunsch der Finowfurter zu erfüllen, hat Eberswalde angeboten, einem weiteren Discounter zuzustimmen.

"Wir lehnen den Plan, das gesamte Areal zu bebauen, ab und werden unsere negative Stellungnahme erneut nach Finowfurt senden", kündigt Baudezernentin Anne Fellner gegenüber der MOZ an. Sie werde dies nächste Woche im Hauptausschuss besprechen. Damit ist eine weitere Eskalation im Streit vorprogrammiert:

Sowohl der Investor des Geländes, Metro, als auch die Gemeinde wollen das gesamte Areal entwickeln. Im Zweifel auch gegen den Willen der Stadt Eberswalde. Bürgermeister Schoknecht ist überzeugt, dass der nun vorgelegte Bebauungsplan rechtlich wasserdicht ist. Er verweist auf ein, wenn auch informelles, positives Votum der Gemeinsamen Landesplanung. Demnach würden die Bebauungspläne den (aktuellen) Zielen des Landesentwicklungsplans entsprechen und wären genehmigungsfähig. Der derzeitige Fahrplan in Finowfurt sieht vor, dass die neuen Bebauungspläne noch in diesem Jahr durch die Gemeindevertretung abgesegnet und damit rechtsgültig werden.

Dann bliebe der Stadt Eberswalde nur noch die Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen die Nachbargemeinde. "Wenn es sein muss, gehen wir diesen Weg", so Fellner.Die Rechtsabteilung sei bestens aufgestellt und die Rechtslage aus Sicht der Stadt eindeutig, gibt sich die Baudezernentin kämpferisch. Die Kompromissbereitschaft von Eberswalde sei am Limit. Ein weiterer Discounter sei denkbar, weitere Handelsflächen aber auf keinen Fall.

Das deutsche Baurecht verfolge das Konzept der lebendigen Innenstadt: Handel soll, wie in Europa seit Jahrhunderten üblich, in den Stadtzentren und nicht vor den Toren der Stadt stattfinden. Eine Handelsstruktur wie etwa in den USA üblich mit teils verödeten Innenstädten und riesigen Shopping-Malls, die nur mit dem Auto erreichbar sind, wolle das deutsche Recht verhindern, so Anne Fellner. Diesem Leitbild fühle sich auch Eberswalde verpflichtet.