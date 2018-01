Mann nach Beziehungsstreit festgenommen

Brian Kehnscherper

Zehdenick (GZ) Ein handgreiflicher Beziehungsstreit endete für einen 26-jährigen Zehdenicker im Gefängnis. Seine 25 Jahre alte Lebensgefährtin rief in der Nacht zu Mittwoch, gegen 0.45 Uhr, die Polizei, und gab an, sie werde vom Freund geschlagen. Die Beamten stellten vor Ort fest, dassoffenbar beide sich gegenseitig angegangen und verletzt hatten. Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Er war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 645 Euro verurteilt. Weil er diese Summe nicht gezahlt hatte und auch jetzt nicht aufbringen konnte, sitzt er ersatzweise für die nächsten 42 Tage in Haft.