Ohne Vorrunde bei den Ältesten

Jörg Matthies

Schwedt/Gramzow (MOZ) An den nächsten beiden Wochenenden werden im Land Brandenburg die Hallenfußball-Meister der A- bis E-Junioren (obligatorisch seit einigen Jahren nach Futsalregeln) ermittelt. Während bei den A- und B-Junioren ausschließlich Endrunden-Turniere ausgeschrieben sind, kämpfen die drei unteren Altersklassen an diesem Sonnabend und Sonntag in jeweils vier Vorrunden-Staffeln um die je acht Plätze für die finalen Turniere in der Cottbuser Lausitzarena. In allen Altersbereichen sind Teams aus unserer Region vertreten.

In der Uckermark hatte es bei den E- bis C-Junioren erstmals zusätzliche Qualifikationsturniere zur Landesvorrunde gegeben, nachdem zuvor die Kreis-Champions ohne Teams aus der Landesliga oder -klasse ermittelt wurden. Während sich bei den 9-/10-Jährigen sowie den 11-/12-Jährigen die Landesliga-Mannschaften des FC Schwedt nicht überraschen ließen und nun zum Landesturnier fahren, erwischte es ausgerechnet den Tabellenführer der C-Junioren-Landesklasse aus der Oderstadt, dem die SpG Oderberg/Lunow im entscheidenden Match eine Niederlage beibrachte. Skuril: Nun vertreten also die Barnimer die Uckermark am Sonntag bei der Vorrunde in Ludwigsfelde und werden dabei auf ein Regionalliga-Team und drei Brandenburgligisten treffen.

Nach Stahnsdorf reisen bereits am Sonnabend die Schwedter D- und E-Junioren. Gegen SV Falkensee-Finkenkrug, 1. FC Frankfurt, Preußen Beeskow, Preussen Eberswalde und RSV Eintracht II wollen die 11- und 12-Jährigen einen der beiden Endrundenplätze ergattern. Das gleiche Ziel dürften sicher die E-Junioren des FCS gegen SV Woltersdorf, FC Strausberg, SV Zehdenick, Grün-Weiß Ahrensfelde sowie den Teltower FV haben.

Die Brandenburgliga-A-Junioren von Aufsteiger VfB Gramzow - zur Halbserie hervorragender Tabellendritter - mischen am Sonntag in Brandenburg/Havel im illustren Feld der 17- und 18-Jährigen beim finalen Landes-Event mit. Aus ihrer Liga sind die momentan sechs am weitesten vorn platzierten Mannschaften mit dabei (außer dem VfB sind dies Spitzenreiter Grün-Weiß Brieselang sowie RSV Eintracht, SV Falkensee-Finkenkrug, Einheit Perleberg und der 1. FC Frankfurt). Getoppt wird dies noch von den beiden Regionalliga-Teams Energie Cottbus und SV Babelsberg. Man darf gespannt sein, welche Rolle die Gramzower spielen. Dies gilt dann am 21. Januar auch für die B-Junioren des FC Schwedt, wenn mit Energie Cottbus sogar ein Bundesligist mitspielt.