Stromausfall in Hunderten Haushalten

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Erneut ist am Mittwoch in Teilen Zehdenicks die Stromversorgung zusammengebrochen. Der Ausfall dauerte laut den Stadtwerken Zehdenick etwa zehn bis fünfzehn Minuten. Betroffen waren die Stadtwerke auch selbst, weil die Stromversorgung unter anderem in der Mühlenstraße gegen 14.30 Uhr unterbrochen war. Womöglich war die gesamte Altstadt betroffen. Zur Ursache des Blackouts konnten die Stadtwerke am Mittwoch noch keine Angaben machen. Aufklärung soll der Messwagen bringen, der heute unterwegs ist. Zuletzt war es am 12. Dezember zu einer Havarie gekommen. Damals waren die nördlichen Stadtteile sowie Neuhof betroffen.