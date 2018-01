Polizeibericht Bernau vom 11.01.2018

MOZ

Bernau (MOZ) Kleintransporter aufgebrochen

Bernau. Die Seitenscheibe eines Mercedes Vito zerstörten unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in der Breitscheidstraße. Ziel der Eindringlinge waren ein Portemonnaie, ein Mobiltelefon sowie ein iPad, die gut sichtbar im Wagen lagen.

Einbruch mit vielen Zerstörungen

Bernau. Auch Dienstagnachmitag drangen Einbrecher in eine Doppelhaushälfte in der Finowstraße ein. Sie durchsuchten alles brutal, nahmen ein iPad sowie Schmuck mit. Der Schaden beträgt 2000 Euro.

Kradfahrer stürzt und verletzt sich

Zepernick. Einen Unfall gab es am Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr in der Schönower Straße in Zepernick. Ein 18-jähriger Kradfahrer war gestürzt und hatte sich dabei verletzt.

Drogenfund bei 22-Jährigem

Bernau. Betäubungsmittel fanden Polizisten am Mittwoch bei der Kontrolle eines 22-Jährigen. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Berlin. Die Allee der Kosmonauten ist zwischen Marzahner Chaussee und Märkische Allee voraussichtlich noch bis 9. Februar auf einen Fahrstreifen verengt.

Verkehrstipp