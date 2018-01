Polizeibericht Schwedt vom 11.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) Polizei sucht nach Übergriff Zeugen

Schwedt. Ein 26-jähriger Afghane ist am Dienstag gegen 17.20 Uhr von vier Jugendlichen attackiert worden. Der Angegriffene war mit dem Fahrrad vom Bahnhof in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihm eine Frau und drei Männer den Weg versperrten. Nachdem der Mann vom Rad absteigen musste, erhielt er einen Schlag gegen den Oberkörper und einer der Männer griff ihm an die Kehle. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03984 350.

Zwei Radstürze im Hans-Eisler-Weg

Schwedt. Zwei Radfahrer mussten nach Stürzen am Mittwochvormittag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine 54-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann stürzten mit ihren Rädern im Hanns- Eisler-Weg. Die Frau erlitt eine Beinverletzung und der Mann wohl eine Gelenkfraktur. Ursache beider Vorfälle waren widrige Witterungsverhältnisse.