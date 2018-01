Polizeibericht Seelow vom 11.01.2018

MOZ

Seelow (MOZ) Glätte-Unfälle am Mittwochmorgen

Friedersdorf/Werbig. Am Mittwochmorgen haben sich bei Seelow zwei Glätteunfälle ereignet: Zwischen Neulangsow und Werbig rutschte die Fahrerin eines Pkw Daewoo gegen 5 Uhr an eine Leitplanke. Sie blieb unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden wird auf 1600 Euro geschätzt. Um 7.20 Uhr kam die Fahrerin eines Pkw Peugeot kam am 10. Januar auf der Seelower B167-Ortsumgehung ins Schleudern und stieß gegen die Leitplanke. Auch sie blieb unverletzt, das Auto fahrtüchtig. Sachschaden: etwa 1000 Euro. Sie wurde kostenpflichtig verwarnt.

Beim Losfahren Poller gerammt

Wriezen. Eine 19-jährige Fiat-Fahrerin rammte am Mittwoch, 6.30 Uhr, beim Losfahren am Berliner Berg mehrere Poller. Sie erlitt einen Schock.