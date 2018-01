Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 11.01.2018

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Betrunkener randaliert

Am Dienstag gegen 9.15 Uhr hat ein offensichtlich volltrunkener Mann in einem Einkaufsmarkt randaliert. Er beschimpfte und beleidigte Anwesende und wollte trotz mehrmaliger Aufforderung das Gebäude nicht verlassen. Polizisten ermittelten bei ihm einen Atemalkoholwert von 3,30 Promille. Daraufhin wurde der 38-Jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Gegen ihn wird wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Mann hat Schlagstock bei sich

Am Mittwoch gegen 8.10 Uhr haben Polizisten einen 29-Jährigen am Karl-Ritter-Platz kontrolliert. Der bereits hinlänglich bei der Polizei bekannte Mann hatte einen Teleskopschlagstock bei sich, der als Taschenlampe getarnt war. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Gestohlenes Auto gestoppt

Bundespolizisten haben am Dienstagmorgen auf der Autobahn einen in Braunschweig gestohlenen Mazda CX 5 gestoppt. Der Mittelklasse-SUV mit polnischen Kennzeichen war in Richtung Grenze unterwegs. Der 27-jährige Fahrer konnte weder Fahrzeugpapiere noch einen Führerschein vorlegen. Außerdem hatte der Mann Pfefferspray bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen.

Geblitzt wird heute an der Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße. Am Freitag steht ein Blitzer an der Berliner Straße in Richtung Stadtzentrum.

