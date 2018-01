Polizeibericht Strausberg vom 11.01.2018

Margrit Meier

Strausberg (MOZ) Täter vergaßen Schraubendreher

Strausberg. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße vergaßen die Täter einen Schraubendreher, den die Polizei sicherstellte. Am 8. Januar durchsuchten die Diebe alle Räume und öffneten zwischen 6 und 22 Uhr alle Schränke und Behältnisse. Bei der Anzeigenerstattung war noch nicht klar, was aus dem Haus fehlte. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

VW Touran gestohlen

Rüdersdorf. Am Seebad verschwand am 8. Januar zwischen 8 und 15 Uhr ein weißer VW Touran, der dort in einer Parktasche abgestellt war. Das Fahrzeug trug das amtliche Kennzeichen MOL AT 123. Der Schaden beträgt ca. 12 000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung ein.

Falscher Polizist am Telefon

Bruchmühle. Am Montag gegen 21.45 Uhr erhielt eine Anwohnerin in der Kastanienallee einen Anruf. Die Person am Telefon behauptete, von der Polizei zu sein und wollte die Frau über Wertgegenstände aushorchen. Doch sie ahnte den Betrug und wimmelte geschickt den Anrufer ab. Danach zeigte sie die Amtsanmaßung bei der Polizei an.

Gegen eine Laterne gerutscht

Tasdorf. Zwischen Tasdorf und der Umgehungsstraße Strausberg, in Höhe der Einfahrt zur Barnimkaserne, rutschte der Fahrer eines VW Passat am Mittwochmorgen gegen eine Laterne. Der 28- Jährige blieb unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.