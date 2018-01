Polizeibericht Neuruppin vom 11.01.2018

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Mann bewirft Haus mit Steinen

Rheinsberg (RA) Ein 28-Jähriger hat am Dienstagnachmittag am Rheinsberger Uferweg ein Haus mit Steinen beworfen. Dabei wurde eine Tür leicht beschädigt und ein Fenster ging zu Bruch. Der Hausbewohner hat den Mann beobachtet und ihn dann angesprochen. Daraufhin machte der sich aus dem Staub. Die Polizei konnte den Steinewerfer ermitteln. Da er psychisch auffällig war, wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Nummernschild verloren

Rheinsberg (RA) Eine Anzeige wegen Fundunterschlagung hat ein Autofahrer am Dienstag bei der Polizei erstattet. Er war zuvor mit seinem Auto in Rheinsberg unterwegs und hat dabei vermutlich sein vorderes Nummernschild OHV-EH 341 verloren. Gefunden wurde es nicht. Die Polizei fahndet nun danach.

Lkw und Linienbus kollidieren seitlich

Zühlen (RA) Ein Linenbus und ein Lkw sind am Dienstagmorgen auf der Straße zwischen Zühlen und Rheinsberg seitlich leicht miteinander zusammengestoßen. Der Busfahrer war nach eigenen Angaben so weit wie möglich rechts gefahren, konnte die Kollision aber nicht verhindern. Der Lkw-Fahrer hielt nach dem Unfall nicht an. Schaden am Bus: schätzungsweise 750 Euro.