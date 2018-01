Polizeibericht Neuruppin vom 11.01.2018

Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Illegal Eingereister bei Kontrolle entdeckt

Fretzdorf (RA) Die Polizei hat einen illegal Eingereisten bei Fretzdorf aufgegriffen. Am Dienstag wurden zwei Männer kontrolliert. Einer gab an, 16 Jahre alt und aus Algerien zu ein, beim anderen handelte es sich um einen 19-jährigen Spanier. Der Nordafrikaner sagte aus, er sei übers Mittelmeer, Italien und Frankreich nach Deutschland gekommen, ohne sich bei den Behörden gemeldet zu haben. In Absprache mit dem Landkreis kam er nun in ein Heim.

45-Jähriger pflegt riesige Hanf-Plantage

Gumtow (RA) Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag an der Gumtower Karl-Liebknecht-Straße ein Aufzuchtanlage von Hanf entdeckt. Der Durchsuchung lag ein richterlicher Beschluss zu Grunde. Entdeckt wurden 240 in voller Blüte stehende Cannabispflanzen, die der Rauschgiftgewinnung dienen. Drei Kilogramm getrocknete Blüten wurden ebenso entdeckt. Ein 45-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen, kam aber nach der Vernehmung wieder frei.

Dunkel gekleideten Mann angefahren

Neustadt (RA) Ein 24-jähriger Fußgänger ist am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Lindenstraße in Neustadt angefahren und am Bein verletzt worden. Beim Überqueren erfasste ihn der abbiegende Hyundai einer 77-Jährigen. Sie gab an, den dunkel gekleideten Mann übersehen zu haben.