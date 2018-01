Vielerorts ist Stickoxidbelastung zu hoch

dpa

Berlin (doa) Die hohen Stickoxidwerte sind in vielen Städten das umweltpolitische Sorgenkind. Zum einen macht die schlechte Luft Menschen krank, zum anderen drohen Fahrverbote. Berlin ist da keine Ausnahme.

Die Berliner Luft war 2017 mit zu viel Stickoxid belastet. Erhöhte Werte des giftigen Stoffes, den vor allem Dieselfahrzeuge erzeugt, seien nicht nur auf das Gebiet um die 29 Messstellen an verkehrsreichen Straßen beschränkt, teilte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) am Mittwoch mit. Aktuelle Simulationsrechnungen für das 1600 Kilometer lange Netz der Hauptverkehrsstraßen hätten vielmehr gezeigt, dass der Grenzwert an fast 500 Abschnitten mit einer Gesamtlänge von 60 Kilometern überschritten wurde.

Die am stärksten belasteten Abschnitte liegen den Angaben zufolge an der Leipziger, der Potsdamer und Hauptstraße, der Reinhardtstraße, der Wilhelmstraße und der Brückenstraße sowie an den südlichen Ausfallstraßen Tempelhofer Damm und Mariendorfer Damm. Die Belastung in verkehrsarmen Wohngebieten liege hingegen deutlich unter der als Grenzwert festgelegten Schwelle von 40 Mikrogramm je Kubikmeter.

Die gesundheitsschädliche Belastung müsse so schnell wie möglich gesenkt werden, sagte Günther. "Die Automobilindustrie und die Bundesregierung müssen dafür sorgen, dass die Dieselfahrzeuge endlich mit Soft- und Hardware nachgerüstet werden, damit die Grenzwerte eingehalten werden können."

Diverse Maßnahmen zur Minderung der Stickoxidemissionen auf Landesebene würden bereits umgesetzt. Günther verwies auf die Nachrüstung der BVG-Busflotte. So sei 2018 geplant, 30 Elektrobusse zu beschaffen und die notwendige Ladeinfrastruktur aufzubauen. Nachdem in 200 Doppeldecker-Bussen bereits Stickoxidfilter eingebaut und die Katalysatoren in weiteren 160 Fahrzeugen optimiert worden seien, würden in diesem Jahr weitere bis zu 270 Busse nachgerüstet.

"Dass diese Maßnahmen schon jetzt wirken, lässt sich an der Messstelle am Bahnhof Zoo ablesen, wo die Busabgase einen großen Einfluss auf die Stickoxidwerte haben", erläuterte Günther. "Dort ging die Belastung seit Beginn des Nachrüstungs- und Erneuerungsprogramms der BVG-Busflotte im Jahr 2014 bereits um ein Viertel zurück - so viel wie an keiner anderen Messstelle."

Mit erhöhter Stickoxidbelastung haben etliche große und auch mittelgroße Städte in Deutschland zu kämpfen. Sollte sich die Situation dort nicht bessern, drohen gerichtlich angeordnete Fahrverbote für Dieselfahrzeuge.

Die Grenzwerte für die Feinstaubbelastung wurden in Berlin 2017 hingegen eingehalten. An allen Messpunkten sei die Zahl der erlaubten 35 Überschreitungstage nicht erreicht worden, ergänzte Günther. Die maximale Überschreitung habe bei 28 Tagen gelegen.