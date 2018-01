Mahngebühren ermöglichen Bücherkauf

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Beeskower Bibliothek hat im vergangenen Jahr bei stabilen Nutzerzahlen mehr Medien ausgegeben. Bibliotheksleiterin Ines Pöschke freut sich besonders darüber, dass wieder mehr Kinderbücher ausgeliehen werden.

Neue Bücher von Sebastian Fitzek, von dem zuletzt Flugangst 7a erschienen ist, muss die Beeskower Bibliothek immer sofort anschaffen. "Auch die nächste Folge von Gregs Tagebüchern kaufen wir garantiert", sagt Ines Pöschke. Sie und ihre Mitarbeiterinnen wissen, was die Beeskower lesen wollen. Und das ist eine ganze Menge. Rund 70 000 Ausleihen verzeichnet die Bibliotheksstatistik für das vergangene Jahr. Bücher gehören dazu und viele Zeitschriften, außerdem Hörbücher und auch immer noch Musik-CDs. Knapp 4000 Besucher kamen dazu in die Kupferschmiede in die Beeskower Mauerstraße. Andere leihen den Lesestoff online. Nach einer Anmeldung in der Bibliothek ist das über die Website der Kupferschmiede für zwölf Monate möglich.

Die Bibliotheksnutzung in Beeskow ist ein preiswertes Leseerlebnis. Die Jahresgebühr beträgt sechs Euro, Kinder zahlen gar nur zwei Euro. Diese Gebühr ist unabhängig vom Kalenderjahr. Einmal bezahlt, kann man die Angebote für die folgenden zwölf Monate nutzen.

Das gilt auch für die Online-Ausleihe, die am Ende aber noch preiswerter werden kann, weil es definitiv keine Mahn- oder Säumnisgebühren gibt. Nach drei oder vier Wochen löscht sich das heruntergeladene Buch automatisch vom E-Reader, dem heimischen Rechner oder auch dem Smartphone. Beim ausgeliehenen gedruckten Buch oder der Zeitschrift aus der Bibliothek muss man an die rechtzeitige Rückgabe denken. Wird die mal vergessen, sind pro angefangener Woche und je Medium zehn Cent fällig.

Was zunächst nicht nach viel Geld klingt, kann sich summieren. "Wir hatten schon Nutzer, die mussten 50 Euro auf den Tisch legen", erinnert sich die Bibliothekschefin. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr durch Mahngebühren 2146 Euro in die Bibliothekskasse. Das Geld wird verwendet, um neue Medien anzuschaffen. 8500 Euro stehen dafür jährlich zur Verfügung. Bücher und Zeitschriften sind es vor allem, die eingekauft werden. Bei den Zeitschriften bestimmen die Nutzer mit. Jeder kann seine Lieblingstitel aufschreiben. Wenn eine Zeitschrift oft gewünscht wird, werde sie abonniert. Beim Wechsel der Titel könne man sehr flexibel agieren. Zeitschriften sind in der Bibliothek keine Wegwerfprodukte. Bis zu zwei Jahre bleiben sie im Regal und werden immer wieder ausgeliehen. "Gesundheits- und Gartentitel sind besonders gefragt", sagt Ines Pöschke.

60 Prozent der Bibliotheksnutzer sind Beeskower, 40 Prozent der Leser kommen aus den Umlandgemeinden. Dabei sind natürlich viele Schüler. Die Lesen nicht nur zur Unterhaltung, sondern suchen aus dem Bestand von rund 20 000 Titeln auch Bücher, die ihnen bei der Erarbeitung von Facharbeiten helfen.

Schüler und auch Kindergartenkinder machen auch einen Großteil der Veranstaltungsbesucher in der Bibliothek aus. 221 gab es davon im vergangenen Jahr. Autorenlesungen, Ausstellungen und Aktionen zur Leseförderung gehören dazu. Schulklassen können schon mal nach einer Lesung in der Bibliothek übernachten, Kindergartensteppkes bekommen Geschichten erzählt. Das Bibliothekscafé hat eine Spielecke für Kinder. Und nicht zu verachten: im gesamten Haus gibt es ein freies WLAN.

Die Stadt Beeskow zahlt für die Bibliothek einen festen Zuschuss. Betreiber ist der Verein Kupferschmiede. Eine Konstruktion, die in Beeskow funktioniert. Zudem kümmern sich die Bibliotheksmitarbeiter noch um das Beeskower Stadtarchiv, betreuen altes Archivgut und lagern neue Akten fachgerecht und schnell wieder auffindbar ein.

Durch das Archiv ist auch am Mittwoch, dem Schließtag der Bibliothek, in der Kupferschmiede eine Menge los. Dann sind von 8 bis 16 Uhr die Archivarbeitsplätze besetzt. Viele Beeskower betreiben Ahnenforschung, lesen in alten Zeitungen. Eigentümer, die ihr Haus in Beeskow sanieren möchten, lassen sich alte Bauakten für ihre Gebäude zeigen.

Heute wird um 18.30 Uhr in der Bibliothek eine kleine Medienausstellung zum Thema "Gesunde Ernährung" eröffnet. Dazu gibt es einen Vortrag der Heilpraktikerin Iwona Szmigiel "Sauer macht nicht lustig".