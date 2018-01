Schulanfänger rechtzeitig untersucht

Olaf Gardt

Beeskow (gar) Gesundheitsamtsleiterin Dr. Eleonore Baumann berichtete dem Gesundheitsausschuss, dass an den vier Standorten Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Beeskow und Erkner zwischen 47 und 62 Prozent der Einschulungsuntersuchungen absolviert seien. Sie gehe davon aus, dass auch die restlichen Untersuchungen in der vom Land vorgegebenen Zeit geschafft werden. Möglich sei dies durch die personelle Verstärkung im kinder- und jugendärztlichen Dienst, die man im vergangenen Jahr erzielt habe. Es sei jetzt sogar ein stärkerer Einsatz der Amtsärzte in Kindergärten möglich.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Untersuchungen bis in den Juni hingezogen