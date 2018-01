Annemarie Diehr

Am 25 (MOZ) Februar findet in Fürstenwalde die Wahl für das Bürgermeisteramt statt. Drei Kandidaten werden gegeneinander antreten. Die MOZ befragt jeden von ihnen vor der Wahl zu seinen Zielen. Mit Karin Lehmann sprach Annemarie Diehr.

"Zeit für Wechsel" lautet ihr Wahlspruch. Worauf beziehen Sie diesen Wechsel?

Auf den Amtsinhaber Hans-Ulrich Hengst. Er ist seit 24 Jahren in der Verwaltungsführung tätig. Erst als Stellvertretender Bürgermeister/Kämmerer und seit acht Jahren als Bürgermeister.Ich glaube, dass es den Wechsel braucht, da auch alle größeren Unternehmen ihren Verantwortungsträger nach einigen Jahren wechseln, um zu verhindern, dass sich gewisse Dinge einschleifen. Was sich bewährt hat, kann bleiben und ausgebaut werden. Anderes sollte neu gedacht werden.

Wie soll dieser Wechsel aussehen?

Nach so vielen Jahren schleifen sich Dinge ein. Diese müssen nicht unbedingt schlecht sein, aber man sollte alles wieder von vorne denken und dabei die Erfahrung unserer Einwohner einfließen lassen.

Können Sie ein Beispiel geben?

Die Stadtverwaltung muss wieder Dienstleister sein. Sie ist für den Bürger da und muss einen entsprechenden Service bieten. Außerdem denke ich, dass eine Verwaltung geführt werden muss wie ein Team. Wenn man Mitarbeiter in Projekte einbezieht, sich ihre Meinung anhört und zusammen zu einer Entscheidung kommt, wird diese von allen Mitarbeitern getragen.

Gehen Sie als Frau anders an diese Aufgabe heran?

Eine Frau führt anders. Ich glaube, dass Frauen besser mit Mitarbeitern umgehen können, weil sie ein anderes Verständnis für sie haben. Der Mitarbeiter ist nicht nur ein Mitarbeiter, der seinen Job zu machen hat, er hat ja auch einen Hintergrund. Wenn man das weiß und Anteil nimmt, kann man ganz anders miteinander umgehen.

Mit dem Ruhestand von Kämmerer Eckhard Fehse ist ab dem Sommer ein wichtiger Posten in der Stadtverwaltung unbesetzt. Wie würde Sie als Bürgermeisterin damit umgehen?

Für die Kämmerei muss es schnell eine Ausschreibung geben. Das muss jetzt passieren, nicht erst nach der Bürgermeisterwahl. Ich habe gehört, dass Herr Hengst gegenüber der Presse sagte, nur er wisse, wie man zu einem neuen Kämmerer kommt. Das finde ich ganz schön selbstbewusst. Ich denke, es gibt genügend Menschen mit einer entsprechenden Ausbildung, die sich bewerben würden.

Sie sind Geschäftsführerin des Kreissportbundes, Vorsitzende der BSG Pneumant, eine der Stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden - kurz: Sie üben zahlreiche Funktionen aus. Was treibt Sie an?

Dass ich all diese Funktionen innehabe, war nie geplant. Zum Sport gekommen bin ich durch meinen Mann. Ich habe in diesem Bereich zunächst verschiedene Ehrenämter übernommen, dann die Vereinsmanagerlizenz und Jugendleiterlizenz erworben. Ähnlich war es mit meinem Beitritt zur CDU. 2003 hat mich der CDU-Abgeordnete Wolfgang Petenati gefragt, ob ich, damals parteilos, für die Stadtverordnetenversammlung kandidieren wolle. Ich habe zugesagt und es hat geklappt. Danach war es keine Frage mehr, dass ich auch in die CDU eintrete. Eine Aufgabe baute sich auf die andere auf.

Warum kandidieren Sie nun für das Bürgermeisteramt?

Ich möchte Verantwortung für unsere Stadt übernehmen. Für mich und meine Parteikollegen war es wichtig, dass die CDU einen eigenen Kandidaten stellt. Ich selbst habe mich schon seit einem Jahr mit diesem Thema beschäftigt. Meine endgültige Entscheidung fiel dann erst in der Vorstandssitzung des CDU-Stadtverbandes im September.

Würden Sie den Vorsitz der BSG Pneumant abgeben, wenn Sie Bürgermeisterin sind?

Ich denke, dass das Bürgermeisteramt jeden Amtsinhaber so fordert, dass eine andere ehrenamtliche Tätigkeit, wie die Führung eines Sportvereins, nicht mehr möglich ist. Dabei geht es nicht um Gewissenskonflikte, sondern ich möchte, wenn ich dieses Amt innehabe, es zu einhundert Prozent ausüben.

Als bekannt wurde, dass es an der Goßmann-Schule eng wird, war die CDU zunächst gegen die Container, die nun aufgestellt werden.

Da haben wir nicht die ganze Wahrheit gewusst. Es ging zu dem Zeitpunkt nur um Klassenräume, für die es unserer Meinung nach andere Lösungen gegeben hätte. Erst später kam die Aussage des Schulleiters, dass man sich als Integrative Schule beworben habe und zusätzliche Fachräume benötigt werden. Deshalb waren wir dann auch für die Container.

Der Ausbau des Rudersport-zentrums steht seit Jahren auf der Vorhaben-Liste der Stadt. Wollen Sie es vorantreiben?

Das Ruderzentrum sollte bleiben, wo es jetzt ist. Aber für die Drachenbootler muss eine andere Lösung her. Die Idee war, in der Nähe des Schlosses ein neues Wasserwanderzentrum zu errichten. Der Standort bietet sich mit seiner zentralen Lage an. Im Rahmen der Jagdschloss-Sanierung sollte man dieses Vorhaben im Auge behalten.

Welche drei Ziele wollen Sie in ihrer Amtszeit umsetzen?

Ich setze mich für Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung in Fürstenwalde ein. Die Menschen haben ein Angstgefühl abends in der Eisenbahnstraße, auf dem Ottomar-Geschke-Platz und im Bahnhofsumfeld. Wir brauchen an diesen Orten mehr Licht, außerdem würde eine Stadtstreife aus Polizei und Ordnungsamt, die auch am Wochenende und abends unterwegs ist, das Sicherheitsgefühl erhöhen. Außerdem möchte ich die Ortsteile aufwerten und mehr einbeziehen. Mit einem eigenen Budget könnten diese selbständig Projekte umsetzen. Das Ehrenamt liegt mir am Herzen, es verdient mehr Würdigung, und ich möchte Senioren mehr einbeziehen.