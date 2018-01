14 Glatteisunfälle in der Region

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (us/ja) Heimtückisch könnte man Petrus nennen, was die Witterung am Mittwochmorgen betraf. Das Thermometer zeigte null bis ein Grad Celsius an - nichts Besonderes also. Es gab keinen Schnee, stattdessen bei Plusgraden Regen. Doch dann kommt das große Aber: Die Temperaturen zogen an und Nebel entstand. Und diese Kombination hatte es in sich. Manche Straße wurde spiegelglatt, so mancher Autofahrer kam ins Schleudern. Und auch auf den Gehwegen war es mitunter sehr rutschig.

Teilweise dauerte der Spuk nur eine halbe Stunde, doch das war offensichtlich lange genug. Denn im Landkreis Oder-Spree gab es zwischen 5 und 8 Uhr 14 Glätteunfälle, im gesamten Bereich der Polizeidirektion Ost - dazu gehören auch Märkisch Oderland und Frankfurt - ereigneten zwischen 5 Uhr und 9 Uhr sogar 46 Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte. Oft waren Feuerwehren und Rettungswagen mit vor Ort. Dabei waren auch mehrere Personenschäden zu verzeichnen gewesen, berichtet die Polizei.

In Fürstenwalde musste sie zu fünf Unfällen ausrücken. Unter anderem stürzte eine 60-jährige Frau mit ihrem Fahrrad im Rauener Kirchweg. Sie zog sich erhebliche Verletzungen zu, die nun im Krankenhaus behandelt werden müssen. Wiederum in Fürstenwalde, diesmal jedoch in der Fabrikstraße, stieß eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot gegen einen Zaun. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bad Saarow gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Auf der L 38, zwischen Grünheide und Hangelsberg, kam ein 53-Jähriger mit seinem Skoda Octavia aus der Spur und landete mit dem Wagen letztlich auf einer Verkehrsinsel. Glücklicherweise blieb es hier bei leichteren Verletzungen.

Zwischen Spreenhagen und Rieplos geriet ein BMW auf der L23 in einen Straßengraben. Auch dessen 40-jähriger Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

In der Hauptstraße von Mixdorf stießen ein Ford und ein Citroen zusammen. In diesem Fall gab es eine leicht verletzte 30-jährige Frau. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12 000 Euro.

Zwischen Oelsener Mühle und Grunow (L435) verletzte sich eine 53 Jahre alte Suzukifahrerin, als sie mit ihrem Wagen von der Straße abkam und das Auto auf dem Dach in einem Graben landete. Hier wird die Höhe des Sachschadens auf rund 8000 Euro geschätzt.

Rettungskräfte mussten sich ebenfalls um eine 42-jährige Autofahrerin kümmern, die auf der L42 zwischen Herzberg und Lindenberg mit ihrem Ford gegen eine Laterne geprallt war. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.