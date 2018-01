Neustädter nutzen Heimvorteil

Christine Pantel

Neustadt (MZV) Zum Auftakt des fünftägigen CSI Neustadt kamen am Mittwoch in der Graf von Lindenau-Halle die vier- bis fünfjährigen Springpferde zum Zuge. Diese Spezial-Springprüfungen für die Nachwuchspferde nutzten vor allem die Neustädter.

"Wir sind doch hier zu Hause. Wir nutzen gern die Chance, unsere Pferde vor heimischem Publikum unseren Züchtern zu präsentieren", sagt Uwe Müller, Landstallmeister des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts. Und so blieb dann auch der allererste Sieg beim diesjährigen internationalen Springturnier in der Springpferdeprüfung Klasse A in Neustadt. Colin Hackert siegte mit Caskarino, einem vierjährigen Holsteiner Hengst vom Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt mit der Wertnote von 7,8 vor seinem Arbeitskollegen Christian Dietrich auf Chapeau Ciaco. Der setzte gleich noch einen oben drauf. Dietrich gewann auf dem fünfjährigen DSP-Hengst Cloud number nine mit der Wertnote 8,2 die zweite Prüfung. Auch in dieser Prüfung brillierten die Neustädter Reiter auf den Plätzen eins bis drei.

In der Springpferdeprüfung der fünfjährigen Pferde - mit dem 1. Januar wurden alle Pferde ein Jahr älter, egal, wann sie geboren wurden - siegte Heiko Brehmer (RFV HLG Neustadt) mit Zaccorado blue. Platz zwei ging in dieser Prüfung an Max-Hilmar Borchert (RV Stechlin-Menz) mit Darth Vader.

Ihren Heimaturlaub nutze Laura Strehmel. Die Neustädterin startet seit November 2015 in der Uniform der Sportschule der Bundeswehr. Inzwischen ist die 22-jährige Hauptgefreiter. "Ich habe für diese Prüfung eigentlich gar kein Pferd gehabt. Das ist das Pferd einer Schülerin aus der Spezialklasse Reiten. Aber das hat doch gut gepasst", sagte die junge Amazone. Sie dirigierte die sechsjährige DSP-Stute Calinka mit der Wertnote von 8,3 durch den Parcours und ließ damit die Konkurrenz hinter sich. "Ich war zwar hier zu Hause auf Urlaub, aber das Reiten beim CSI werden schon als Arbeitstage angerechnet", fügte die junge Frau lächelnd hinzu. Welches Pferd sie in der Mittleren oder und der Großen Tour reitet, hat Strehmel derweil noch nicht entschieden. Auf alle Fälle sind Arctos und Levinia dabei und Gudiris für die Youngster-Tour. Platz zwei hinter Strehmel belegte Takashi Haase Shibavama (Reitsportgemeinschaft Böbs) mit Conditus. Der Japaner sorgte schon am Auftakttag für internationales Flair. Gemeldet haben Reiter aus zwölf Nationen für das CSI. Heute beginnt der zweite Turniertag um 11 Uhr mit der Springpferdeprüfung Klasse M*. Ab 13 Uhr wird es mit den Amateurtouren dann so richtig international.

CSI Neustadt - Zeitplan

Donnerstag, 11. Januar:

11 Uhr: Springen Klasse M*

12 Uhr: Nat. Springprüfung Kl. M*

13 Uhr: Int. Springen nach Strafpunkten

14 Uhr: Int. Springen nach Strafpunkten

15 Uhr: Int. Springen nach Strafpunkten

16.30 Uhr: Int. Springen nach Strafpunkten und Zeit

19 Uhr: Int. Springen nach Strafpunkten und Zeit

Freitag, 12. Januar:

9 Uhr bis 13 Uhr: Int. Springen nach Strafpunkten und Zeit

15.30 Uhr: Nat. Springen Klasse M**

15.30 Uhr: Mannschaftswertung Junior-Future Tour

17.30 Uhr: Int. Springen nach Strafpunkten und Zeit

21 Uhr: Int. Barrierenspringprüfung

Sonnabend, 13. Januar:

10 bis 13 Uhr: Int. Zwei-Phasen-Springen

13 Uhr: Int. Springen nach Strafpunkten und Zeit

16 Uhr: Int. Springen mit zwei Umläufen

18.30 Uhr: Nat. Springen der Klasse S* mit Siegerrunde

20 Uhr: Gala-Hengstschau des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts Neustadt

Sonntag, 14. Januar:

10 Uhr: Int. Zwei-Phasen-Springen

12 Uhr: Int. Zwei-Phasen-Springen

13 Uhr: Int. Zwei-Phasen-Springen

15 Uhr: Großer Preis des Landes Brandenburg - Int. Springen mit Stechen