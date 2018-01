Amtsverwaltung geschwächt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Es ist ein höchst brisantes Papier: Als erste Verwaltung im Oberbarnim hat das Amt Britz-Chorin-Oderberg jetzt seinen Krankenstand veröffentlicht. Und der ist hoch. Das Zahlenwerk gibt mindestens Anlass zur Sorge.

Eine mögliche Interpretation der Statistik wäre: Die Arbeit im Rathaus Britz ist nicht eben gesundheitsfördernd. Denn: Laut Übersicht war 2017 jeder Beschäftigte 45 Tage krankgeschrieben. Womit die Kernverwaltung weit über dem Bundesdurchschnitt (etwa 15 Ausfalltage) liegt. Die Mitarbeiter in Britz fielen also durchschnittlich drei Mal häufiger bzw. länger aus. Die Verwaltung hat die Statistik, die selbstverständlich anonymisiert ist und keine Diagnosen enthält, auf Bitten des Amtsausschusses Britz-Chorin-Oderberg erstellt und veröffentlicht.

Interessant und aufschlussreich ist auch die Differenzierung innerhalb der Kernverwaltung nach Ämtern. Den höchsten Krankenstand gab es demnach im Hauptamt: mit 79 Ausfalltagen pro Mitarbeiter. Es folgten das Bauamt mit 68 Ausfalltagen pro Mitarbeiter, die Kämmerei mit 34 sowie das Ordnungsamt mit 22. Am fittesten sind die Kollegen im Liegenschaftsamt - mit nur neun Ausfalltagen je Beschäftigtem.

Von den insgesamt 38 Mitarbeitern im Rathaus Britz fielen sechs überhaupt nicht aus, sie arbeiteten das Jahr durch, ohne Krankschreibung. Ein Kollege (Hauptamt) indes war das gesamte Jahr über malade, konnte seinen Dienst überhaupt nicht antreten. Laut Übersicht gab es mindestens drei weitere Langzeitkranke: einen noch im Hauptamt mit 209 Ausfalltagen sowie zwei im Bauamt mit 158 bzw. 134 Ausfalltagen. Ausfälle, die aufgrund der geringen Größe der Verwaltung und der geringen Personaldecke schwer zu kompensieren sind. Das Bauamt zählt beispielsweise nur fünf Mitarbeiter, fallen zwei wochen- oder gar monatelang aus, ist das Pensum kaum durch die verbliebenen Kollegen zu bewältigen.

Genau dies war auch der Grund, weshalb der Amtsausschuss die Übersicht angefordert hat. Laut Martin Horst (Chorin), Vorsitzender des Amtsausschusses, gebe es keinen konkreten Anlass für den Auftrag. Sein Stellvertreter André Guse (Britz) spricht von einem allgemeinen Rückstau in der Abarbeitung gemeindlicher Belange. Für ihn steht die Frage im Vordergrund: "Wie kann man künftig vorbeugen?" Es ginge um Aspekte der Gesundheitsförderung sowie um etwaige strukturelle Veränderungen. Die Grundlage dafür liefere die Statistik. Allein im Ersatz von langfristig erkrankten Kollegen könne nicht die Lösung liegen, so Guse. Es gelte, auch die Ursachen für Erkrankungen zu erforschen. Nach wie vor gibt es laut Horst und Guse Probleme mit dem Erstellen der zurückliegenden Jahresabschlüsse.

Die Stadt Eberswalde erstellt laut Pressestelle keine derartige Statistik, schon gar nicht öffentlich. Nancy Kersten verweist auf den Datenschutz. "Krankendaten sind wie alle personengebundenen Daten besonders schützenswert", erklärt ebenso Oliver Köhler, Pressesprecher im Landratsamt. Deshalb werden keine Informationen, in welcher Form auch immer, publiziert. Erhoben werde der Krankenstand aber durchaus, und zwar "ämterscharf". Die Krankenkassen würden die Daten ans Land melden. Gleichzeitig sei der Krankenstand auch Thema in Dienstberatungen. Etwa um bei gehäuften oder langfristigen Ausfällen Ersatz zu finden, die Ausfälle zu kompensieren oder die Arbeit neu zu organisieren, so Köhler.

Auch die Gemeinde Schorfheide erfasst den Krankenstand. Gewissermaßen zum internen Dienstgebrauch. Der Bürgermeister erhalte die Statistik, so Hauptamtsleiterin Angela Braun. Die Übersicht sei auch eine Basis für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Im vorigen Jahr wurde beispielsweise progressive Muskelentspannung für die Mitarbeiter angeboten.