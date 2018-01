Feuerwehr soll höchste Priorität erhalten

Anett Zimmermann

Wriezen (azi) Der Ausschuss für Bauwesen, Stadtentwicklung, Grundstücksverkehr, Wohnen und Auftragsvergabe spricht sich dafür aus, dass der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wriezen in der Prioritätenliste an die erste Stelle gesetzt wird. Vorrang habe lediglich der auch vom Gesetzgeber geforderte barrierefreie Zugang zum Rathaus. Dieser stehe zwar in der aktuellen Prioritätenliste 2017/2018, allerdings habe der Kita-Neubau in Lüdersdorf vorgezogen werden müssen, erinnerte Wriezens neuer Bürgermeister Karsten Ilm (CDU). Die Mittel dafür seien aus demselben Fördertopf und dieser zurzeit ausgeschöpft.

Möglicherweise könne, so der Ausschussvorsitzende Wolfgang Skor (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch), der barrierefreie Zugang für das Rathaus dann auch erst ab 2019 realisiert werden. Für das Jahr sollen allerdings auch Fördermittel für das neue Feuerwehr-Gerätehaus beantragt werden. Die Ausschreibung für das Interessenbekundungsverfahren werde zurzeit bereits vorbereitet, informierte Karsten Ilm. Das Gerätehaus allein aus dem Haushalt der Stadt heraus zu stemmen, hält Wolfgang Skor für unmöglich. "Das würde uns alles andere blockieren", erklärte er. Der Neubau sei eine "andere Nummer als die Kita".

Gedanken über die Anforderungen, die der Neubau erfüllen muss, wollten sich die Mitglieder des Ausschusses noch im nichtöffentlichen Teil der Sitzung machen. Eine entsprechende Zuarbeit der Freiwilligen Feuerwehr liege vor, hieß es. Wolfgang Skor erinnerte zudem daran, dass man sich bei der Fortschreibung der Prioritätenliste für 2019/20 auch darüber verständigen müsse, was sonst noch wichtig ist, und was die Kämmerin dazu sagt. So sei von Stadtverordneten bereits gemahnt worden, dass 50 000 Euro für Reparaturen an Straßen und Wegen zu wenig sind und die Summe verdoppelt, wenn nicht gar verdreifacht werden muss.