"Wir sind promenschlich"

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) CDU, SPD und FDP kennt jeder. Doch wer ist eigentlich diese PPD? Die Polnische Partei Deutschlands ist ein Projekt, das von den Berliner Satirikern Club der polnischen Versager gegründet wurde. Am Freitag ist Startschuss.

Dorothee Torebko sprach mit dem Partei-Gründer Adam Gusowski über die Initiative, die nicht satirisch, sondern ganz ernst gemeint ist.

Herr Gusowski, wozu braucht es die Polnische Partei Deutschlands?

Die Partei gründet sich aus dem Impuls heraus, dass uns aktuelle politische Entwicklungen Sorgen machen. Beim Club der polnischen Versager sind wir gesellschaftlichen Themen mit Satire begegnet. Doch seit zwei Jahren, also seitdem die Nationalkonservativen an der Macht sind, wird in Polen die Demokratie ausgehöhlt. Da dachten wir, wir können die Politik nicht mehr ausklammern. Wir müssen etwas dagegen tun.

Wogegen genau?

Gegen rechte Hetze, gegen Hass und gegen fehlende Informationen. Gerade frisst der populistische Geist ein Stück unserer Werte. Viele begnügen sich unterdessen mit Halbwissen. Es existiert eine Faulheit im Kopf. Die Polnische Partei Deutschlands ist unser Mittel, gegen Unwissenheit anzukämpfen.

Eine Partei verfolgt eine eigene Agenda. Seien es soziale, ökologische oder ökonomische Bestrebungen. Welche Agenda hat die PPD?

Große Ziele gibt es nicht. Dafür haben wir Richtlinien. Wir sind prodemokratisch, proeuropäisch, vor allem sind wir aber promenschlich. Das heißt, der Mensch steht im Vordergrund. Bei uns können alle an der Parteigründung teilhaben. Wir sind für diejenigen da, die sich noch nicht so viel mit Politik auseinandergesetzt haben. Wie funktioniert Demokratie? Wie gebe ich jemandem meine Stimme? Und warum? Wie läuft ein Parteitag ab? Und welchen Wert hat ein Mensch im politischen System?

Wie sind die ersten Schritte eines Interessierten?

Jeden Montag organisiert der Club in der Parteizentrale einen Stammtisch, wo es Gespräche gibt und Aufgaben verteilt werden. Zusätzlich erklären einmal im Monat Experten auf unterhaltsame Weise, wie man zum Beispiel einen Vorstand wählt oder wie es zur Flügelbildung in Parteien kommt. Außerdem bereiten wir die Themen in der Satire-Show des Clubs der Polnischen Versager auf.

Das Projekt ist auf zehn Monate angelegt und wird von der Bundeszentrale für politische Bildung finanziell unterstützt. Müssen Sie nach dem Jahr Resultate vorlegen?

Auflagen vonseiten der Bundeszentrale gibt es nicht. Das Ziel ist, das politische Engagement der Menschen zu fördern. Mir persönlich ist wichtig, dass wir am Ende ein Manifest erstellen. Also ein Papier, das sich aus den Erfahrungen des Projekts speist und im besten Fall eine Botschaft an die Politik sendet. Es wäre toll, wenn Politiker unser Projekt als Kommunikationsplattform nutzen würden - oder zumindest als Inspiration.

Erstes Treffen der Polnischen Partei Deutschlands ist am Freitag um 20 Uhr beim Club der Polnischen Versager an der Ackerstraße 169 in Berlin-Mitte.