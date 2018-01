Ex-Professor der Europa-Uni verstorben

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der langjährige polnische Professor an der Frankfurter Europa-Universität, Boguslaw Banaszak, ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Wie Medien des Nachbarlandes berichten, erlitt der Rechtswissenschaftler am Dienstag auf einem Inlandsflug in Polen einen tödlichen Herzinfarkt.

Der aus Breslau stammende Verfassungs- und Verwaltungsrechtler hatte in den 1990er-Jahren einen gemeinsamen Studiengang für deutsches und polnisches Recht am Collegium Polonicum in Slubice mit aufgebaut. Anschließend wurde er zum Dekan der Juristischen Fakultät an der Universität in Zielona Góra (Grünberg).

Banaszak verfasste mehrere Rechtsexpertisen für das polnische Parlament, erst jüngst auch im Zusammenhang mit der umstrittenen Reform des polnischen Verfassungsgerichts. Der Jurist war zudem Mitglied der sogenannten "Venedig-Kommission" des Europarats, die auf die Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien durch die polnische Justizreform hingewiesen hatte. Allerdings verteidigte Banaszak dabei die Reformen.