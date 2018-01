Raub-Serie in Erkner geht weiter

Martin Stralau

Erkner (mst) Die Lidl-Filiale im Hohenbinder Weg ist am Dienstagabend zum zweiten Mal innerhalb von sieben Wochen überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, kam gegen 20 Uhr ein dunkel gekleideter Mann in den Einkaufsmarkt und forderte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand Geld. Nachdem er es erhalten hatte, verließ er das Geschäft unerkannt. Zum Zeitpunkt des Überfalls waren keine weiteren Kunden in dem Markt. Spezialisten der Polizeidirektion Ost haben die Ermittlungen übernommen.

Der Ablauf des Überfalls ist nahezu identisch mit dem ersten Übergriff bei Lidl am 20. November und zwei weiteren im Netto-Markt am Bahnhof am 6. und 16. Dezember. In allen Fällen hatte jeweils ein maskierter Mann gegen 20 Uhr mit einem pistolenähnlichen Gegenstand Geld vom Personal gefordert. Bei allen Fällen tappt die Polizei noch im Dunkeln. "Es gibt keine neuen Erkenntnisse", sagte Sprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Mittwoch. Während für die zurückliegenden Vorfälle zumindest Täterbeschreibungen vorliegen, fehlen diese für den jüngsten Übergriff. Die Angaben zu den Täter-Größen variierten im Dezember zwischen 1,75 und 1,85 Meter. Der Lidl-Täter vom November soll laut Zeugenaussagen aus dem osteuropäischen Raum stammen, der des ersten Netto-Überfalls habe gebrochenes Deutsch gesprochen.

Lidl Deutschland teilte am Mittwoch auf MOZ-Nachfrage mit, dass es der Mitarbeiterin, die während des Überfalls in der Filiale war, den Umständen entsprechend gehe. "Der für die Filiale zuständige Lidl-Beauftragte für Mitarbeiter und Soziales klärt mit dem jeweils betroffenen Mitarbeiter, wie lange er von der Arbeit freigestellt werden möchte, falls keine Krankschreibung vorliegt. Urlaubstage und Gehalt bleiben durch eine Freistellung unverändert", erklärte Sprecherin Isabel Lehmann. "In Erkner setzen wir ab sofort wieder einen Sicherheitsdienst ein", sagte sie außerdem.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 03361 568-0 entgegen