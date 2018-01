Grenzen des Wachstums

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Vorsicht, Kunde droht mit Auftrag - wer derzeit einen Bauhandwerker sucht, ob für eine Reparatur oder für einen Neubau, hat seine liebe Not. Alle sind bis über die Halskrause ausgebucht. Angesichts der Steigerungsraten, die gerade der Wohnungsbau in den letzten Jahren erzielte, ist das kein Wunder. Er boomt seit Jahren, auch wenn das bei weitem nicht reicht, um den Bedarf zu decken. Nur gibt es zu wenig Arbeitskräfte und Grundstücke. Zumindest in den Ballungsgebieten mit großer Nachfrage. Daher ist es logisch, dass die Zuwachsraten bald niedriger ausfallen werden.

Abhilfe ist schwierig. Wobei die größte Herausforderung ist, den Neubau für niedrige Mieten anzukurbeln. Wenig bringt es, wenn die Politik nur über bessere Abschreibungsmöglichkeiten nachdenkt.

Fehlende Mitarbeiter lassen sich nicht so leicht finden. Da wirkt sich bereits der Fachkräftemangel aus. Im Ausland sind sie nur bedingt stärker anzuwerben. Schon seit Jahren dürfen sie ja aus anderen EU-Ländern nach Deutschland kommen. Bei den Grundstücken sind die Kommunen gefragt - und die Bürger. Zwar sind sich alle einig, dass mehr gebaut werden muss. Aber wenn es dann geschieht, geht ein Aufschrei durch die Nachbarschaft. Überall, nur hier nicht!Dieter Keller